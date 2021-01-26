Прокоментував парламентарій і заяви від міністра охорони здоров'я України Максима Степанова про "чудову медицину".

Низькі тарифи, захмарні зарплати і пенсії, автобани і хаби – всього лише казка від влади. На ділі ж українців чекають шокуючі реалії - захмарні тарифи, мізерні зарплати і пенсії, а також повна катастрофа в економіці і соціалці. Про це заявив народний депутат України, співголова фракції «Опозиційна платформа - За життя» Вадим Рабінович під час свого виступу з парламентської трибуни.

"Колеги, ви хочете послухати казку про велику європейську країну, в якій бабусі будуть отримувати гідну пенсію, а вчителі – не менше 4 тисяч доларів? Про країну, де є хаби і просторі автобани? Про країну, де винайдена перша в світі вакцина від коронавірусу? Але цього всього немає - це все те, про що нам брехала «зелена» влада», – зауважив у своєму виступі політик.

На ділі ж обіцянки так і залишаються невиконаними, зазначив він.

«А тепер про реалії - про державу Україна, де тарифи викликають шок, де правлять телепні, які не бажають будь-що змінювати, а бажають лише продовжувати тотальне обкрадання країни і її народу», – підкреслив Вадим Рабінович.

Прокоментував парламентарій і заяви від міністра охорони здоров'я України Максима Степанова про "чудову медицину".

"Україна йде в списках після африканських країн, і отримає вона вже залишки вакцини, та й то наша влада ще сама не знає, коли. І наші реалії в тому, що українська медицина повністю знищена - це зробили до нас Супрун і добиває її Степанов!" - підсумував Вадим Рабінович.

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Автор: УНІАН