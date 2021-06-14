Можливе проведення позачергових засідань парламенту для розгляду важливих і невідкладних законопроектів.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук не виключає проведення найближчим часом позачергових засідань парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради голів фракцій, груп та парламентських комітетів.

Стефанчук нагадав, що до кінця поточної сесії ВР залишаються три пленарних тижні, і необхідно визначитися із пріоритетними питаннями, які мають бути розглянуті.

При цьому він зазначив, що можливе проведення позачергових засідань парламенту для розгляду важливих і невідкладних законопроектів.

За його словами, йдеться про №№5557, 5558, що стосуються питань національної безпеки України, про так званий законопроект про деолігархізацію (№5599), а також про законопроекти №№4167, 3091, 4461 щодо екологічних питань, які визначені президентом як надзвичайно важливі.

Читайте такожУ Раді зареєстрували два законопроекти щодо очищення від корупції будівельного ринкуЯк заявив на брифінгу перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, у четвер, 17 червня, може відбутися позачергове засідання Верховної Ради України.

"Я думаю, що на цьому тижні, можливо, в четвер буде позачергове засідання, яке буде ініціювати президент. Зараз ми очікуємо цієї комунікації, що вона сьогодні-завтра пройде", - сказав він.

За словами Корнієнка, розглядатися на цьому засіданні можуть, зокрема, законопроекти з оборонної сфери. "Там є кілька законів зі сфери оборони. Наприклад, про національний спротив в першому читанні, про критичну інфраструктуру в першому читанні. Це закон з нашого пакету діджиталізації про paperless в першому читанні... У нас є низка ратифікацій, які потребують розгляду", - розповів депутат.

Він також зауважив, що завтра, скоріш за все, робота парламенту буде на певний термін "заблокована" через значну кількість поправок до одного із законопроектів, які завтра стоять у порядку денному.

Коли завершується п’ята сесія Верховної Ради

Відповідно до календарного плану, п’ята сесія ВР завершується 16 липня – цього дня має відбутися останнє пленарне засідання на поточній сесії. Тобто до цієї дати повинні відбутися три пленарні тижні – з 15 по 18 червня, з 29 червня по 2 липня та з 13 по 16 липня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автори: Надя Пришляк, Тетяна Поляковська