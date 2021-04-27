Крім законопроекту щодо ринку землі, розглядатимуться ще 14 питань, зокрема, про обмеження на рекламу електронних сигарет.

Сьогодні у Верховній Раді України, крім чергового, відбудуться ще два позачергових засідання.

Читайте такожДепутати можуть зібратися на два позачергові засідання наступного тижняЯк повідомляється на сайті ВР, на черговому засіданні народні депутати продовжать розгляд поправок до законопроекту про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (№2194).

Усього їх подано 3 тис. 128. Залишилося розглянути ще понад 800 поправок.

Позачергові засідання: головні питання

Перше позачергове засідання ВР розпочнеться о 16:00.

На цьому засіданні розглядатиметься проект постанови про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії поширенню СОVID-19 та забезпечення неухильного виконання рішень ВР, ухвалених у цій сфері (№5299).

Друге позачергове засідання розпочнеться після завершення першого.

На ньому заплановано розглянути 13 питань. Зокрема, проект закону про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами (№5304); законопроект про внесення змін до деяких законів щодо активізації діяльності наукових парків (№4236); проект закону про фінансові послуги та фінансові компанії (№5065).

Також у переліку - законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою (№5104); проект закону про основні засади молодіжної політики (№3718); пропозиції президента до закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги (№2063).

Крім того, розглядатимуться проекти законів про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (№3985); про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування (№2164) та про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" щодо врегулювання окремих питань проходження служби у Службі судової охорони (№3935).

На позачерговому засіданні також буде розглянуто проект закону про внесення змін до КПК щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування (№5246); законопроект про внесення змін до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку" (№5175) та проект закону про внесення змін до статті 22 закону "Про рекламу" щодо обмежень на рекламу електронних сигарет (№4212), який стосується обмеження такої реклами..

Депутати також розглянуть законопроект про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель (№5202).

Розгляд "земельного" законопроекту: що відбувається

Верховна Рада з 16 березня розглядає поправки до законопроекту про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (№2194). Усього їх подано 3 тис. 128.

Згідно з регламентом ВР, депутати не можуть починати розгляд нового законопроекту, доки не завершать розглядати попередній. У зв’язку з цим у парламенті ініціюють проведення позачергових засідань для розгляду невідкладних законопроектів.

Головні новини України та світу на ранок 27 квітня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк