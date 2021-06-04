Водночас, президенту було направлено запит щодо встановлення Дня військового медика.

Верховна Рада не змогла направити президенту Володимиру Зеленському депутатський запит щодо громадянства позафракційного народного депутата Андрія Аксьонова.

Як передає кореспондент УНІАН, парламент розглянув 8 депутатських запитів до глави держави, 5 з них не підтримали, а 3 направили до Офісу президента.

Так, серед непідтриманих запитів опинився запит позафракційного депутата Оксани Савчук "про позбавлення громадянства України незаконно обраного народного депутата Аксьонова Андрія Анатолійовича".

Також не підтримано було, зокрема, запит депутата від "Голосу" Галини Васильченко щодо "необхідності виконання законодавства про декомунізацію та перейменування судових органів".

Читайте такожАксьонов відповів на чутки про його російське громадянствоКрім того, не підтримано було запит 43 народних депутатів, зокрема, Ахтема Чийгоза та Софії Федини (обоє - "Європейська солідарність") щодо "виключення із санкційного списку учасників бойових дій - бійців добровольчого батальйону імені Шейха Мансура".

Водночас, депутати направили президенту запит депутата від "Слуги народу" Вікторії Вагнєр щодо впровадження на державному рівні професійного свята Дня військового медика.

Обрання Аксьонова депутатом

Представник партії "Порядок" Аксьонов переміг на проміжних виборах, що відбулися 28 березня у виборчому окрузі №50 у Донецькій області.

За інформацією деяких ЗМІ, СБУ за 10 днів до виборів у 50-му окрузі нібито повідомила Центрвиборчкому про наявність в Аксьонова російського паспорта і попросила вжити заходів у зв’язку з цим.

14 квітня заступник голови СБУ Сергій Андрущенко у відповіді на депутатське звернення Володимира Ар’єва (фракція "Європейська солідарність") повідомив, що спецслужба не володіє підтвердженими даними про наявність в Аксьонова паспорта громадянина РФ.

Водночас, повідомлялося, що слідчі СБУ проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України, в якому, в тому числі, досліджуються обставини організації та проведення 11 травня 2014 року на території Добропільського району Донецької області незаконного референдуму. У СБУ зазначали, що підозру Аксьонову не вручали.

28 квітня ЦВК повідомила про реєстрацію Аксьонова депутатом Верховної Ради.

19 травня Аксьонов склав присягу народного депутата України у сесійній залі парламенту під вигуки "Ганьба". Через заблоковану трибуну йому довелося це робити з суддівської ложі.

Віце-спікер парламенту Олена Кондратюк заявила, що звернеться до СБУ з приводу можливої наявності російського паспорта в Аксьонова.

Того ж дня у СБУ заявили, що не мають документально підверджених даних щодо наявності в Аксьонова російського громадянства.

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Автор: Тетяна Поляковська