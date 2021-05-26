Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Підконтрольний Кремлю глава окупованого Криму Сергій Аксьонов назвав себе фанатом Радянського Союзу.

Читайте також"Юра, ми приїхали": космічний корабель на російському Байконурі розмалювали графіті (фото)Про це він заявив на молодіжному форумі «Діалог культур: Росія – Балкани», цитує російський Интерфакс.

«Ми думали, звісно, що всі країни СНД будуть разом, Радянський союз не розпадеться. Я фанат Радянського Союзу, шкодую про його розпад, шкодую про багато програм, які були реалізовані, про ту політику, яку проводили й так далі», – зізнався Аксьонов.

Окупація Криму

Росія окупувала український Крим, увівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

СРСР: злочини «червоного режиму»

Радянський Союз був створений комуністами у 1922 році, до цього призвела політика більшовиків, що спричинила, зокрема, майже 5 мільйонів смертей під час голоду 1921-1922 років на Поволжі та Півдні України.

Після смерті Леніна в 1924 році та короткої боротьби за владу, Йосип Сталін прийшов до влади в середині 1920-х.

Сталін пригнічував політичну опозицію під час свого правління всередині Комуністичної партії, почав дотримуватись державної ідеології марксизму – ленінізму, завершив нову економічну політику, започаткувавши централізовану планову економіку. Як результат, країна пережила період бурхливої індустріалізації та примусової колективізації, що призвело до значного економічного зростання, а також до організованого ВКП(б) голоду 1932–1933 років та розширило систему таборів ГУЛАГ, засновану ще 1918 року.

Сталін також розпалював політичну параною і організував Великий терор з метою усунення своїх політичних супротивників шляхом масового свавільного арешту великої кількості людей (військових керівників, членів Комуністичної партії, Комінтерну та простих громадян), яких потім відправляли до «виправно-трудових» таборів або засуджували до смертної кари.

СРСР формально був союзом декількох національних радянських республік; на практиці – однопартійна диктатура, з високим ступенем централізації керівництва та плановою економікою, якою керувала Комуністична партія. Столицею держави була Москва в її найбільшій республіці — Російській РФСР.

У 1991 році республіки почали виходити з-під упливу російських комуністів та здобувати власну незалежність.

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Автор: Яна Ставська