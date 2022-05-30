Пропонують, аби заборони не стосувалися російських співаків, які входять до Переліку музичних виконавців, які засуджують агресію проти України.

До Верховної Ради України подано законопроєкт щодо обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора та заборони гастролювання певних російських виконавців.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора зареєстровано під номером 7273-д.

Ініціаторами законопроєкту виступили 10 народних депутатів з фракції "Слуги народу" та "Європейської Солідарності".

Цей законопроект підготовлено на основі альтернативних законопроектів №7273 и №7273-1. Його направлено на розгляд Комітету.

Що пропонують нардепи у законопроєкті №7273-д

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, нардепи пропонують повністю та безстроково заборонити публічне виконання, публічний показ, публічну демонстрацію, публічне сповіщення фонограм, відеограм та музичних кліпів співаків та співачок, які після 1991 року були громадянами держави-агресора (Російської Федерації).

Виняток - колишні громадяни держави-агресора, які є або на момент смерті були громадянами України і не мають (не мали на момент смерті) громадянства держави-агресора.

Також пропонують, аби така заборона не стосувалася російських співаків, які входять до Переліку музичних виконавців, які засуджують агресію проти України.

"Заява про включення до Переліку подається до Служби безпеки України такою особою, її законним представником, організатором гастрольного заходу або правовласником, який має право надавати дозволи на використання в Україні творів у виконанні цієї особи", – йдеться в проекті закону.

Цим "білим списком", як передбачено законопроєктом, матиме опікуватися Рада нацбезпеки та оборони. А сам перелік має бути публічним і оновлюватися.

Пропонують і заборонити проведення гастрольних заходів, учасниками яких є музичні виконавці, які є громадянами держави-агресора, окрім тих, які внесені до "білого списку".

Крім цього, нардепи пропонують збільшити до 40 % частку пісень державною мовою при здійсненні радіомовлення (наразі 35%). Також пропонують збільшити до 75% добового обсягу ведення передач, у тому числі новинноаналітичних блоків, розважальних передач (дикторами, ведучими радіопередач) державною мовою.

Як писав УНІАН, раніше з пропозицією заборонити гастролі в Україні усіх російських виконавців звертався український продюсер Ігор Кондратюк. Її президент направив у РНБО, СБУ та прем’єру.

Вас також можуть зацікавити новини: