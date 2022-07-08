Також журналісти мають бути обов’язково застраховані.

Верховна Рада України зобов'язала ЗМІ забезпечити засобами захисту від вогнепальної зброї та аптечками журналістів, які працюють в зоні бойових дій.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за ухвалення закону "Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо надання додаткових гарантій захисту журналістам, які працюють в районах ведення воєнних (бойових) дій)" (№7367) проголосував 271 народний депутат України.

В законі йдеться про те, що ЗМІ зобов'язані забезпечувати журналістів та інших працівників на період їх відрядження в райони ведення воєнних (бойових) дій та на тимчасово окуповані території України засобами, призначеними для захисту від уражень вогнепальною зброєю, осколкових уражень, а також медичними аптечками.

Також журналісти та інші працівники ЗМІ на період їх відрядження в райони ведення бойових дій та на тимчасово окуповані території України повинні бути обов’язково застраховані коштом роботодавця або будь-яких інших не заборонених законом джерел на випадок заподіяння шкоди їхньому життю та здоров'ю під час виконання професійних обов'язків.

Цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

Як раніше повідомляв УНІАН, 1 квітня в районі села Гута поліція знайшла тіло фотожурналіста Макса Левіна. Попередньо, фотографа окупанти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.

Станом на 4 квітня було відомо, що Росією скоєно 74 злочини відносно представників ЗМІ, серед яких 19 громадян інших держав, 18 журналістів загинули.

Крім того, журналісти, які працюють на передовій, неодноразово потрапляли під обстріли росіян. Так, 22 червня німецькі журналісти видання Bild потрапили під обстріл російських окупантів на виїзді з Лисичанська - вони обстріляли їхній автомобіль.

4 липня у Донецькій області російські окупанти обстріляли знімальну групу французького телеканалу France 24. Це сталося, коли журналісти знімали сюжет про роботу українських рятувальників.

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