За словами Железняка, багато депутатів проголосують "За", тому що "вибору не так вже багато, з точки зору прохань військових".

Народний депутат з фракції Голос Ярослав Железняк, коментуючи розгляд у Верховній Раді законопроекту про мобілізацію у другому читанні заявив, що інтрига щодо нього полягає не в фінальному голосуванні.

"Я вам одразу говорю, як людина, яка вміє точно рахувати, голоси в залі будуть. Інтрига буде в цих врахованих правках. Давайте, я поясню на прикладі. Одна із найбільш скандальних норм — це те, що, навіть порівняно з першим читанням, прибирається норма про демобілізацію. Це робиться конкретною правкою. Якщо хтось в залі каже "Друзі, я не згодний" (а я вже знаю таких достатньо багато колег, зокрема зі Слуги народу), то ця правка ставиться на підтвердження. І під неї відбувається окреме голосування. Якщо воно буде нерезультативним, тобто менше ніж 226 голосів, ця правка злітає. І норма першого читання про демобілізацію, а саме 36 місяців за рішенням Ставки верховного головнокомандувача, заходить в текст", - сказав він в інтерв'ю Radio NV.

За його словами, якщо ця правка набирає 226 голосів, тоді текст, підготований комітетом, залишається незмінним, тому на 31 правці і буде найбільша інтрига.

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"Все інше… За фінальний текст, я впевнений, що буде достатньо голосів. Причому буде більше, ніж 250 голосів. Багато колег, наприклад, в моїй фракції проголосують, тому що, м’яко говорячи, вибору не так у нас вже багато, з точки зору прохань військових. Але за що проголосують, який буде фінальний текст, чи будуть там певні зміни? Це залишається предметом дискусії". - додав Железняк.

Законопроект про мобілізацію - останні новини

У новому проекті закону щодо мобілізаційних заходів передбачено нововведення для чоловіків які знаходяться поза межею Батьківщини.

Для таких громадян у документі передбачено можливість оновити дистанційно дані у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, заявив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського. За словами політики, чоловіки зможуть це зробити з-за кордону через телефонний дзвінок, електронний кабінет чи електронну адресу.

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