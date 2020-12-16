Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року.

Верховна Рада вирішила, що її рішення публікуватимуться у газеті "Голос України".

Читайте такожРада ухвалила держбюджет-2021Як передає кореспондент УНІАН, за закон «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради щодо опублікування рішень Верховної Ради України» (реєстраційний номер 4334) проголосували 246 народних депутатів.

Ним передбачено, що рішення ВР публікуватимуться у газеті "Голос України". В нині діючому законі передбачалося, що вони ще можуть публікуватися також у Відомостях Верховної Ради та інших парламентських виданнях.

Відповідно до закону, підписані президентом закони публікуються в газеті "Голос України" та розміщуються на офіційному веб-сайті Верховної Ради. Така публікація законів та інших актів парламенту є офіційною.

Передбачено, що ухвалений сьогодні закон набирає чинності з 1 січня 2021 року.

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Автор: Надя Пришляк