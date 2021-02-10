За словами голови Верховної Ради, останній візит спікера Палати громад до України відбувся 20 років тому, і цю тенденцію треба змінювати.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запросив спікера Палати громад парламенту Великої Британії, сера Ліндсі Гойла відвідати Україну.

Як йдеться в повідомленні прес-служби парламенту, про це він сказав під час онлайн-зустрічі з Гойлом.

"Останній візит спікера Палати громад до України відбувся 20 років тому. Думаю, цю тенденцію треба змінювати", - наголосив Разумков.

Він зауважив, що Верховна Рада України готова до поглиблення українсько-британського міжпарламентського діалогу.

"Незважаючи на перепони, пов'язані з COVID-19, які є сьогодні, я хотів би звернутися до вас з пропозицією активізувати українсько-британські міжпарламентські відносини", - сказав Разумков.

Також він висловив сподівання на розуміння й допомогу британських партнерів у питанні щодо спрощення режиму поїздок українських громадян до Великої Британії.

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Автор: Юлія Петриченко