Голова Верховної Ради заявив, що не збирається судитися за звільнення його з посади.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що судитиметься в разі позбавлення його депутатського мандату.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу "Прямий".

Відповідаючи на запитання, чи піде він в суд в разі позбавлення його депутатського мандату, Разумков сказав:

"Так, я буду відстоювати своє право. Тому що це вже не про посаду".

За його словами, він не звертатиметься до суду з оскарженням процедури в разі його звільнення з посади голови Верховної Ради. А натомість він буде відстоювати своє право бути народним депутатом України, бо йдеться про можливість виконувати те, що обіцяв виборцям, які обирали його і колег по парламенту.

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На запитання чи є законні підстави для позбавлення його депутатського мандату, Разумков відповів: "Згідно закону - ні, а згідно того, що відбувається у ВР, то різне може бути".

Відставка Разумкова - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в партії "Слуга народу" 2 жовтня заявили, що зібрали необхідну кількість підписів депутатів для розгляду питання про відставку Разумкова з посади голови ВР і планують цього тижня розпочати відповідну процедуру.

5 жовтня депутати відсторонили Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні.

У провладній фракції заявляють, що питання відставки спікера голосуватиметься в парламенті у четвер, 7 жовтня.

Автор: Надя Пришляк