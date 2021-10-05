Спікер вважає відсторонення його від головування на засіданні парламенту незаконним.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що його відставку прискорюють, щоб він не мав можливості підписати закон про олігархів в тому вигляді, в якому він був ухвалений.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, прискорення його відставки з порушенням Регламенту ВР пов’язане з тим, щоб не він підписував закон про олігархів і направляв на підпис президенту.

Разумков зауважив, що в монобільшості є бажання, щоб цей закон був не в тому варіанті, як його "голосувала Рада, а в якому хочеться". Зокрема йдеться про норму щодо визначення, хто є олігархом. В ухваленому законі є норма, що РНБО визначає , чи є особа олігархом, а також норма, яка була прийнята з поправки Разумкова, що це робить НАЗК.

Спікер вважає відсторонення його від головування на засіданні парламенту незаконним. Водночас він не бачить потреби з цього приводу судитися, бо це, за його словами, "боротися з вітряними млинами".

Спікер додав, що проблема полягає в тому, що в парламентсько-президентській республіці руйнується баланс у владі. Це небезпечно, бо такі моменти Україна проходила в 2004 і в 2014 роках,зауважив він.

На запитання журналістів, чи говорив він з приводу своєї відставки з президентом Володимиром Зеленським, Разумков відповів, що ні. При цьому він додав, що "вчора бачив звідки йшов Давид Арахамія", натякаючи на те, що саме в Офісі президента узгоджувалися питання про його відсторонення та відставку.

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Відставка Разумкова: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 жовтня, Верховна Рада відсторонила голову парламенту Дмитра Разумкова від ведення двох пленарних засідань. Ініціювали відсторонення фракція "Слуга народу", а також групи "Довіра" та "Партія "За майбутнє". "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина" цю пропозицію не підтримали.

За словами першого заступника голови фракції "СН" Олександра Корнієнка, 4 жовтня на Погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів парламенту голова ВР "знехтував правом депутатських фракцій" на включення до порядку денного питань, на яких вони наполягали. У "СН" вважають, що таким чином спікер грубо порушив Регламент ВР.

2 жовтня у "Слузі народу" повідомили, що зібрали необхідну кількість підписів депутатів для розгляду питання про відставку Разумкова з посади голови ВР.

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Ухвалення закону про олігархів

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Верховна Рада ухвалила президентський закон "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599).

Його розглядали за спецпроцедурою і розглянули лише 13 поправок з поданих 1 тис. 270.

Ряд депутатів були незадоволені спеціальною процедурою розгляду законопроекту, оскільки вони не мали можливості поставити на розгляд парламенту свої поправки до законопроекту.

24 вересня у ВР було зареєстровано 12 проектів постанов, які пропонують скасувати рішення ВР про ухвалення цього закону, тим самим блокуючи можливість його підписання. Авторами 11-ти з них є представники фракції "Європейська солідарність", а 12-го - представники "Опозиційної платформи - За життя".

Також 24 вересня голова фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що під час ухвалення закону про олігархів виникла колізія, за нього потрібно буде голосувати ще раз, оскільки одночасно прийняли три поправки, які суперечать одна іншій.

Автор: Надя Пришляк