Президент зазначив, що "всі нормальні люди очікують на деескалацію".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не бачить анонсованого Росією відведення військ від кордонів.

Про це він заявив 16 лютого під час візиту на військовий полігон, розташований на заході країни, повідомляє BBC.

Президент зазначив, що "всі нормальні люди очікують на деескалацію".

"Чесно кажучи, ми реагуємо на реальність, яку маємо, і ми поки що не бачимо жодного відведення. Ми щойно почули про це", - заявив Зеленський.

"Щодо загрози, я багато разів говорив, що ми спокійно ставимося до будь-яких загроз, тому що пам'ятаємо, що все це почалося не вчора. Це відбувається вже багато років", - додав Зеленський.

Зеленський каже, що "коли війська відведуть, це побачать усі", а не лише військові чи розвідка.

"Але поки що це лише заяви", - зазначив президент.

Як повідомляв УНІАН, офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков заявляв, що російські військові повернуться до пунктів постійної дислокації після закінчення навчань, а підрозділи Південного військового округу та Західного військового округу вже розпочали навантаження на транспорт та мали вирушити до місць дислокації 15 лютого.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що більше віритиме побаченим фактам про відведення російських військ, а не заявам.

Вас також можуть зацікавити новини: