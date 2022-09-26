Застосовані заходи передбачають заморожування активів та заборону на в’їзд до Великобританії.

В понеділок, 26 вересня, Великобританія розширила список санкцій проти Російської Федерації у зв’язку з проведенням фіктивних референдумів на території України.

Як повідомляє прес-служба британського уряду, у перелік потрапили 92 фізичні та юридичні особи.

Зокрема, санкції застосовано щодо 33 громадян РФ – через проведення фейкових референдумів про приєднання тимчасово окупованих територій України до Росії.

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Санкції також застосовано щодо чиновників управління президента Російської Федерації з внутрішньої політики.

"Під санкції потрапили 10 співробітників "Совкомбанк", 16 співробітників "Сбербанк", а також "голови військово-цивільних адміністрацій" українських регіонів, де відбуваються "референдуми", – йдеться у повідомленні.

Застосовані заходи передбачають заморожування активів та заборону на в’їзд до Великобританії.

Фейкові референдуми на окупованих територіях

Як писав УНІАН, так зване "голосування" за входження захоплених українських земель до складу Російської Федерації відбувається з 23 по 27 вересня. Окупанти проводять "голосування" на захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, змушуючи людей голосувати під дулами автоматів за "приєднання" до Росії.

За словами депутата Запорізької облради, людей просто ловлять на вулиці і змушують ставити галочку у бюлетені, не запитуючи при цьому жодних документів. А мешканців тимчасово окупованої території Донеччини, за інформацією ОВА, примушують віддавати голоси на "референдумі" шляхом залякування та поквартирного обходу.

Службу безпеки України повідомила, що російські окупанти "підбили" підсумки фейкових референдумів на окупованих територіях України ще на початку вересня.

На думку експертів, президентові РФ Володимиру Путіну потрібне голосування на так званих "референдумах" не для того, щоб показати якийсь результат, а для того, щоб змусити людей змиритись з окупацією та пов’язати всіх спільним злочином.

Країни світу ще до завершення так званого волевиявлення заявляють, що не ці референдуми – фікція, і наголошують на намірах не визнавати їхні результати.

Ще під час "голосування" Росія почала заявляти, що нібито після анексії на цІ території буде поширюватися ядерна доктрина РФ.

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