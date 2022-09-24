За словами депутата облради, людей просто ловлять на вулиці і змушують ставити галочку у бюлетені, не запитуючи при цьому жодних документів.

За попередніми даними, не більше як 10% мешканців тимчасово окупованої території Запорізької області взяли участь у "голосуванні" на так званому "референдумі" за приєднання до РФ.

Про це повідомив депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко в ефірі інформаційного телемарафону.

"За наявної інформацією, не більше 10%. Але про точні дані казати ще рано, тим більше, що вони не будуть об’єктивними, тому що це одне-два джерела повідомляють цю інформацію, а не з усієї території. Загальну інформацію дізнаємося згодом, але поки це приємна перспектива, що не більше 10%", - акцентував Лишенко.

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Він зазначив, що першими у "виборчі списки" на тимчасово окупованій території Запорізької області потрапили дані тих мешканців, які після окупації ходили за гуманітарною допомогою. Саме до таких людей до дому приходять члени "виборчих комісій".

"Люди, які йшли за допомогою за гуманітарною, за допомогою грошима, особливо в перші скрутні часи, на початку літа, - саме ці люди давали свої дані для отримання допомоги, і вони перші попали в список, і саме до них по квартирах приходять і використовують різні аргументи. В тому числі й ті, що "ви самі дані дали, значить згодились на участь у голосуванні, тому голосуйте", а автоматник підкаже, як саме правильно проголосувати",- підкреслив Лишенко.

За словами депутата, людей просто ловлять на вулиці і змушують ставити галочку у бюлетені, не запитуючи при цьому жодних документів.

"Найпоширеніший факт - людей ловлять на вулиці, не питаючи документи, не питаючи, хто ти, де ти, просто дають бюлетень, став галочку – голосуй. Були випадки, коли людина на вулиці поставить галочку, заходить після в під’їзд, іде в квартиру і через декілька хвилин до неї піднімаються в квартиру. Він каже "я ж тільки що у вас вже проголосував", а вони кажуть "то немає значення, давай, голосуй ще раз", - розповів Лишенко.

Він зауважив, що наразі окупованою є 74% Запорізької області, де проживає менше половини населення, але це не зупинить окупантів проголосити необхідний їм результат.

"Зараз окуповано 74% області, а якщо рахувати з територією зони бойових дій та прилеглих до неї, то це майже 80%, це без Запоріжжя. На окупованих територіях проживає менше половини населення області, але я думаю, що це окупантів не зупинить. Вся ця процедура просто політичне дійство у рамках гібридної війни, направлено саме з метою пропагандистських цілей. Вони вважають, що 80% проголосують - приблизно така цифра і буде, не вдаючись у деталі, скільки людей голосували і як голосувало",- сказав Лишенко.

Російькі рефендуми в Україні - що відомо

Російські окупанти запланували 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Міжнародна спільнота засудила ці наміри Кремля. Зокрема, країни "Великої сімки" і Європейського Союзу заявили, що запровадять санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій українській території.

23 вересня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що в області вже почалося "голосування" на "референдумі" - росіяни зі зброєю та їхні пособники ходять по квартирах місцевих жителів, погрожують виламувати двері тим, хто їх не відчинить.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров раніше заявляв, що в окупованому місті озброєні російські загарбники разом з колаборантами ходять по домівкам місцевих мешканців. Наляканим людям підказують, в якому місці бюлетеня "правильно" поставити позначку.

Для участі у фейковому референдумі росіяни завозять на окуповану територію Херсонщини людей з Криму.

24 вересня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на так званому "референдумі" на тимчасово захоплених російськими військами територіях України спостерігається низька явка на "виборчі дільниці". Через це підписи у місцевих жителів збирають вдома у супроводі озброєних російських окупантів.

У свою чергу перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що окупанти змушуть по кілька разів голосувати на так званому "референдумі" одну людину.

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