Виробники ракет "Калібр", а також РСЗВ "Торнадо", "Град" і "Смерч" не перебувають під обмеженнями.

Санкції проти Росії не торкнулися 18 підприємств військово-промислового комплексу РФ. До цього переліку входять виробники ракет "Калібр", а також РСЗВ "Торнадо", "Град" і "Смерч" — зброї, за допомогою якої окупанти щодня вбивають українців.

Відповідною інформацією поділилися аналітики з групи Trap Aggressor. Вона відстежує санкції, накладені на РФ, з посиланням на реєстр НАЗК.

Список з 18 підприємств ВПК, які не потрапили під санкції США, Великобританії та Європейського Союзу

АТ "Дослідне конструкторське бюро" Новатор "(виробник ракет "Калібр"). Правда, в США це підприємство є в списку компаній, які не допускаються до експорту. ЗАТ " Спеціальне конструкторське бюро" (виробник РСЗВ "Торнадо", "Град", "Смерч", САУ "Нона-СПК" і "Хоста"). АТ "Конструкторське бюро "Точного машинобудування імені А. Є. Нудельмана" (виробник ЗРК "Стріла-10"). АТ "Іжевський електромеханічний завод" Купол" (виробник ЗРК "Тор"). ТОВ "Група імпульс" (материнська компанія АТ "Арзамаський машинобудівний завод", що виробляє броньовані машини БТР-82, Тигр, Тигр-М, БРЕМ-К). АТ "Машинобудівна компанія "Витязь" (виробник броньованих машин ДТ-30 "Витязь"). ЗАТ "Заволзький завод гусеничних тягачів" (виробник броньованих машин ГАЗ-3344-20 "Алеут"). АТ "РС-Лізинг" (материнська компанія ТОВ "Науково-виробниче об'єднання" Іжевські безпілотні системи", виробляє БПЛА"Тахіон"). ЗАТ "Енікс" (виробник БПЛА "Елерон"). АТ "Східна верф" (виробляє десантні катери проекту 11770); АТ "Центральний науково-дослідний інститут "Буревісник" (виробник 120-мм міномета). АТ "Науково-виробниче об'єднання російських базових інформаційних технологій" (виробник командних пунктів APE-5). ТОВ "Холдингова компанія "Его-холдинг" (є материнською компанією АТ Науково впроваджуюче підприємство "Протек", яке виробляє радар Р-330Ж "Житель"). ПАТ "Науково-виробниче об'єднання "Стріла" (виробник радарів "СНАР-10м1", "Зоопарк-1М"). АТ "Автомобільний завод" Урал" (виробляє вантажівки і позашляховики). АТ "Брянський автомобільний завод" (виробник шасі до ЗРК "Тор", "Бук", систем ППО).

"Серед підприємств, до яких не були застосовані західні санкції, відноситься і АТ "Казанський оптико-механічний завод", яке виробляє радари "Ртуть БМ". Україна 14 травня 2020 року ввела проти нього санкції терміном на 3 роки. ТОВ "Комерційні автомобілі — Група "ГАЗ", що виробляє вантажівки, броньовані машини Газ-Тигр, Газ-Тигр-М, не перебуває під санкціями ЄС, Великобританії та України. Санкції проти нього ввели тільки США", — відзначили аналітики.

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Експерти також підкреслили, що компанії, які потрапили під обмеження, стали виробляти набагато менше зброї. Наприклад, Казанський вертолітний завод має в розробці всього 44 гелікоптера, хоча ще в 2014 році випустив 107. А Ульяновський механічний завод призупинив виробництво нових зенітно-ракетних комплексів.

Восьмий пакет санкцій проти Росії: що відомо

Міністри закордонних справ країн ЄС домовилися підготувати нові обмеження, що стосуються РФ. Це сталося після оголошення президентом країни-агресора Володимиром Путіним "часткової" мобілізації.

За даними кореспондента "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікарда Йозвяка, обмеження цін на нафту не увійде у восьмий пакет санкцій, тому що його механізм ще розробляється країнами G7. Нові обмеження торкнуться хімікатів, машин, сталеливарної промисловості та осіб, причетних до організації фейкових "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України.

Видання Bloomberg повідомило, що серед санкцій може бути відключення від SWIFT "Газпромбанку" — останнього російського банку, що використовує цю платіжну систему.

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