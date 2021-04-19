У Сполучених Штатах Америки назвали головні реформи, які має втілювати Україна для покращення ділового клімату і залучення американських інвестицій.
Читайте такожБайден запевнив, що налаштований пожвавити боротьбу з корупцією в УкраїніЯк повідомляє прес-служба МЗС України, відбулася телефонна розмова заступника міністра закордонних справ України Євгенія Єніна із заступником помічника міністра торгівлі США з питань Європи та Євразії Девідом Де Фалко.
Зокрема, співрозмовники обговорили прогрес України в імплементації структурних реформ.
Де Фалко наголосив, що забезпечення верховенства права та проведення ефективної судової реформи, зміцнення системи антикорупційних інституцій в Україні є запорукою покращення ділового клімату та ключем для залучення американських інвестицій.
Заступник помічника міністра торгівлі також привернув увагу української сторони до необхідності завершення земельної реформи та запуску великої приватизації в Україні. Він підкреслив, що Сполучені Штати рішуче налаштовані й надалі надавати необхідну допомогу для успішної реалізації програми внутрішніх трансформацій в Україні.
Окремо Де Фалко позитивно відзначив плани МЗС України щодо відкриття Генерального консульства у Х’юстоні, враховуючи високий економічний потенціал Техасу та значні перспективи співпраці штату з Україною, зокрема у нафтогазовій сфері. Заступник помічника міністра торгівлі США засвідчив готовність представництва торговельного відомства США у штаті Техас надавати новій дипустанові України практичне сприяння для встановлення прямих контактів з бізнесом штату, організації урядових та ділових візитів українських делегацій до Техасу, а також супроводжувати двосторонні контракти.
Вас також можуть зацікавити новини
- США виділять Україні додаткових $150 мільйонів на підсилення безпеки
- Зеленський не хоче, щоб Байден і Путін говорили про Україну без нього
- Меркель, Макрон і Зеленський закликали Путіна відвести війська від кордонів України
- "Ситуація погіршується": у Європарламенті хочуть обговорити стягування військ РФ до кордону України
- В Євросоюзі вбачають ризик загострення на кордонах України - Боррель
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram