Міністр підтвердив, що Україна отримає додаткові чотири РСЗВ HIMARS.

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про результати засідання Контактної групи з оборонної підтримки України ("Рамштайн-4"). Зокрема, він підтвердив передачу ЗСУ іще чотирьох систем HIMARS.

Про це йдеться у повідомленні в Facebook міністра.

Водночас глава МО не став вдаватися у деталі цих домовленостей.

"Тримаємо інтригу щодо левової частки діючих та нових пакетів допомоги, які включають постачання озброєнь, амуніції, тренування наших воїнів та багато іншого. Спочатку їх відчує ворог на полі бою", - сказав міністр.

Він назвав позитивним сигналом зустрічі "нові зобов’язання партнерів, які стосуються і суші, і моря, і неба".

Резніков підтвердив, що Україна отримає додаткові чотири РСЗВ HIMARS. Взамін на базі даних та оцінок партнерів України було продемонстровано результати боїв на полі бою, насамперед - втрати РФ загалом.

За словами міністра, в України наразі три пріоритети. Це зміцнення mission oriented approach: "Ми просимо колег сконцентрувати зусилля на збільшенні спроможностей ЗСУ здійснити конкретні місії. Одна з них – розблокування наших портів та забезпечення безпеки у західній частині Чорного моря. Перші результати у вигляді звільнення острова Зміїний усі бачили. Ця робота триває. Не виключені нові "жести доброї волі" від окупантів".

По-друге, час систематизувати роботу з обслуговування та ремонту іноземної техніки, яку Україна отримує.

"Це масштабне завдання, оскільки вже йдеться про сотні одиниць. Потрібна координація багатьох країн у юридичній, фінансовій, організаційній площині та на рівні виробничих потужностей", - сказав міністр

По-третє, зазначив Резніков, МО активізує зусилля із забезпечення прозорості обліку та використання міжнародної військової допомоги. Зокрема, буде пришвидшено процес впровадження "натівської" програми LOGFAS.

Резніков додав, що партнери, своєю чергою, "прямим текстом заявили, що жодної "втоми" від війни в Україні немає і не буде. Є розуміння, що на кону не Україна, а безпека всієї Європи".

"Друге – було кілька разів підкреслено, що час є дуже важливим. Я зробив акцент на це у своєму виступі, але ця теза вже існує в порядку денному тих, хто нас підтримує. Робимо все, щоб її було реалізовано на практиці. Третє – багато партнерів готові тренувати наших воїнів. Це можливість отримати якісний резерв, який опанує західні озброєння та техніку. І створить умови для збільшення обсягу підтримки", - поділився деталями свого виступу Резніков.

Як повідомляв УНІАН, Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін переконаний, що у війні настав критичний момент, але Росія прорахувалася, що протримається довше України на полі бою.

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