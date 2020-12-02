Міжнародні партнери України в Раді безпеки ООН "подію" ігноруватимуть, її не транслюватимуть на ресурсах ООН. Наголошується, що під час пандемії COVID це робиться як відеоконференція, що дає РФ можливість показати по відео будь-кого.

Російська Федерація як держава-окупант організує PR-акцію під виглядом неформального засідання Ради безпеки ООН у форматі Арріа з залученням бойовиків, але провідні країни цей захід проігнорують.

Як повідомляє українська делегація в Тристоронній контактній групі у Facebook, офіційні представники Російської Федерації та низка російських ЗМІ намагаються забезпечити резонансний супровід події, яку вони анонсували як «...сьогодні вперше участь у засіданні Ради безпеки ООН візьмуть представники «ЛНР» та «ДНР»».

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У цьому зв'язку українська делегація висловила свою позицію.

Зокрема, наголошується, що "формула Арріа, за якою російські представники намагаються провести це засідання, – це неформальне засідання без додержання процедури, використання права вето тощо".

При цьому, Росія проводитиме таке засідання за межами приміщень Ради безпеки ООН, а на цьому неформальному засіданні голова РБ ООН своїх функцій не виконує, звіти, протоколи не складаються і присутніми є лише перекладачі.

"На ці засідання запрошуються зазвичай ті, хто не має права чи можливості брати участь в офіційних засіданнях РБ, - громадський сектор, вчені, правозахисники, представники меншин, інші недержавні суб‘єкти. Якщо раніше для таких засідань потрібна була фізична присутність і таким чином доступ недержавних суб‘єктів чи просто провокаторів був обмежений, то під час пандемії COVID це робиться в форматі відеоконференції, і з’являється можливість показати по відео будь-кого", - наголошує українська делегація.

Водночас російські представники вже встигли звинуватити Францію та ФРН у «підігруванні Україні» та поставили під сумнів здатність цих країн виступати посередниками у Нормандському форматі.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, це "засідання" бойкотуватиме не лише Україна, а і США, Сполучене Королівство, Франція, ФРН, Естонія та Бельгія. "Тобто всі, крім РФ, країни-учасниці ОБСЄ, що входять сьогодні до Радбезу. Це важливий сигнал, адже ОБСЄ бере участь у переговорному процесі в рамках ТКГ", - наголошується в заяві.

Також завдяки принциповій позиції наших партнерів в РБ ООН, російську PR-акцію навіть не транслюватимуть на офіційних ресурсах ООН.

Українська делегація переконана, що це чітка відповідь на спроби РФ маніпулювати міжнародними майданчиками та форматами для поширення своєї пропаганди.

На думку української сторони, російська спроба провести гучний захід з легітимізації організацій, які вважаються в Україні терористичними, має свої причини.

Зокрема, "особи, які відповідають в РФ за зовнішню політику, розуміють ступінь своєї відповідальності за лише часткове виконання, а, може, і зрив минулорічних домовленостей у Парижі на вищому рівні у Нормандському форматі. 9 грудня їм виповнюється рік".

"Ці особи намагаються перекласти власну провину на Україну, Францію та ФРН. Такі спроби провалюються раз за разом і здатні привести лише до зміцнення зв’язків між державами та міжнародними організаціями, яких намагається звинуватити РФ", - заявляють в українській делегації.

"Українська делегація для участі в ТКГ нагадує, що проведення до кінця поточного року нової зустрічі на вищому рівні у Нормандському форматі, яка б підбила підсумки спроб виконати домовленості, досягнуті за результатами Паризького саміту в грудні 2019 року, та на якій було б обговорено плани щодо подальшого їх виконання, залишається єдиною можливістю для РФ запобігти міжнародній ізоляції та виконати домовленості, щодо яких вона взяла на себе відповідальність на вищому рівні", - підсумовується в заяві.

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Автор: Віталій Саєнко