Водночас глава МЗС зазначає, що нині немає свідчень про те, що це рішення РФ вже ухвалила.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що варіант з вторгненням російських військ в Україну перебуває у Кремлі "на столі".

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю латиському порталу новин "Delfi", яке оприлюднене на сайті МЗС України.

"Безумовно, Росія розглядає вторгнення у якості однієї з альтернатив. Немає свідчень, що рішення про її реалізацію вже ухвалене в Москві, але такий варіант перебуває у них "на столі". Сьогодні Україна та її партнери працюють над тим, щоб знеохотити Росію від вибору на користь вторгнення. Цього не досягти поступками, а лише потужною політикою стримування", - заявив Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що вздовж українського кордону спостерігається потужна російська військова присутність.

Читайте такожЗагроза на українському кордоні: міністр оборони виступить у Раді"Ми поки не бачимо, щоб вони формували ударні групи, але є велика кількість російських солдатів на кордоні, на окупованих територіях Донбасу і Криму, і багато військової техніки, яка не призначена для оборони. Наприклад, серед техніки ми бачимо ракетні комплекси та обладнання для блокування радіозв'язку", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що війна не припиняється з 2014 року і має хвилеподібний характер.

"Я не знаю, чи буде це остання хвиля і росіяни зрештою відтягують сили, чи це буде продовжуватися роками. Не потрібно намагатися вгадати, що думає Путін, це марна справа. Ми працюємо над тим, щоб бути сильними, і продовжуємо наполегливо захищати нашу землю та цінності", - наголосив міністр.

Він додав, що нині в України інша армія з набагато більшим досвідом, набагато сучасніша, ніж у 2014 році.

"І слід пам'ятати, що Росія не змогла досягти всіх своїх цілей навіть тоді, у 2014 році, так що для російської армії "похід на Україну" нині аж ніяк не буде легким", - переконаний Кулеба.

Розгортання російських військ на кордоні з Україною

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Читайте також"У суспільстві сіють страх і паніку": в Міноборони прокоментували ймовірність вторгнення РФ в УкраїнуТакож на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

Автор: Віталій Саєнко