У квітні президент Володимир Зеленський запропонував розробити законопроект про статус олігарха в Україні.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляє, що 13 осіб підпадають під дію майбутнього закону про статус олігарха в Україні.

Читайте такожЗеленський запропонував розробити законопроект про статус олігархівЯк передає кореспондент УНІАН, про це Данілов сказав під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" у Києві.

Секретар РНБО нагадав, що президент України Володимир Зеленський дав завдання Апарату РНБО, Антимонопольному комітету і Офісу президента розробити закон про олігархів, які "на сьогодні мають дуже великий вплив на нашу економіку, на наші внутрішньополітичні та зовнішньополітичні процеси".

"На мою думку і по тих критеріях, які ми розраховуємо в Апараті Ради нацбезпеки і оборони, готуючи цей документ – ми маємо на увазі сьогодні 13 осіб, яких ми можемо з впевненістю віднести саме до олігархічного середовища, які мають дуже великий вплив всередині нашої країни і зовні нашої країни", - заявив Данілов.

Він додав, що "якщо ми не приберемо це, якщо ми не закічимо боротьбу з п'ятою колоною – то тримати незалежність нашої держави буде вкрай складно".

Законопроект про статус олігархів в Україні

15 квітня Зеленський запропонував розробити законопроект про статус олігарха в Україні. Глава держави заявив, що більше не можна допускати впливу оліграхів на політику, економіку, закони і Верховну Раду.

"Я запропонував Раді національної безпеки і оборони та Офісу президента разом з Антимонопольним комітетом розробити новий фундаментальний законопроект про статус олігарха в нашій країні, – такого в Україні не було, вважаю, що це один із пріоритетів, – що буде з такими людьми, які будуть впроваджуватися санкції, як олігархи будуть перетворюватися на бізнесменів – тому що ми підтримуємо великий бізнес і будь-який бізнес в Україні", - заявив Зеленський.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко