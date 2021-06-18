Олексій Данілов зазначив, що вони здійснювали адміністрування, модерацію вірусу та організовували кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури.

Рада нацбезпеки та оборони застосувала санкції до кіберзлочинців та юридичних осіб, причетних до розробки вірусу Petya.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання РНБО.

"Рішення Радбезу були застосовані санкції щодо чотирьох юридичних та шістьох фізичних, які афілійовані зі спецслужбами Російської Федерації", - зазначив Данілов.

За його словами, ці юридичні та фізичні особи безпосередньо причетні до розробки компонентів вірусу Petya.

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Вони також здійснювали його адміністрування, модерацію і організовували кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури України.

"Ці кіберзлочинці внесені до санкційних списків Сполучених Штатів Америки і обвинувачуються правоохоронними органами США у рамках кримінального процесу щодо здійснення кібератак відносно США", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня 2017 року українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, а також ряд медіа зазнали найбільшої хакерської атаки з використанням вірусу, що блокує роботу комп'ютерних систем на операційній системі Windows.

За даними Нацполіції, за дві доби 1508 юридичних і фізичних осіб подали скарги до кіберполіції про блокування комп'ютерів вірусом Petya.A, який шифрував дані на комп'ютері та вимагав викуп.

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Автор: Антоніна Доломанжи