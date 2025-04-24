Оприлюднено відповідне розпорядження.

Президент Володимир Зеленський звільнив голову Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка. Відповідне розпорядження глави держави №44/2025-рп від 17 квітня оприлюднив Офіс президента.

"Звільнити Мрочка Романа Миколайовича з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області", - зазначено у документі.

Як повідомляв УНІАН, Романа Мрочка призначили начальником ХМВА у березні 2023 року.

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15 квітня уряд підтримав проєкти Указів Президента України про звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської обласної державної адміністрації та Артема Лисогора з посади голови Луганської обласної державної адміністрації.

Водночас урядовці підтримали рішення про призначення головою Луганської ОДА - Олексія Харченка, головою Сумської ОДА - Олега Григорова.

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