В МЗС Литви заявили, що НАТО ще нічого не починало.

Президент Росії Володимир Путін у своєму сьогоднішньому зверненні заявив, що РФ воює не проти України, а проти НАТО. Голова Міністерства Закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у своєму Twiter пояснив, чому у Кремлі знову брехали.

"НАТО не воює з Росією. НАТО навіть не розпочало спеціальну військову операцію проти РФ. Росію наразі перемагають українці, а не НАТО. Деяким людям це незручно визнавати, і це видно", - йдеться у пості Ландсбергіса.

Відзначимо, що за словами Путіна Захід захопив владу в Україні і використовує її території, як полігон для ведення бойових дій проти Росії. У Білому домі вже встигли відповісти на таку заяву диктатора, назвавши її "абсурдом та безвідповідальністю".

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Росія за її заяви щодо НАТО

У Кремлі змінили методички для російських ЗМІ: у них Російська Федерація перемагає НАТО.

У лютому російські пропагандисти заявили про бажання повністю знищити Польщу. Пообіцяли за годину поставити Варшаву на коліна.

Американський історик-дослідник сучасної Росії, доктор історичних наук заявив, що Росія уже воює із НАТО, але ще дуже слабка для такої боротьби.

Натомість Зеленський такі заяви Росії супроводив гумором: його анекдот про війну Москви з НАТО розірвав мережу.

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