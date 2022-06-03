Україна намагається знайти рішення розблокування українських портів разом з ООН та міжнародними партнерами.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Україна готова відновити експорт продовольства з Одеси, але Росія не надала жодних гарантій ненападу на місто.

Про це Кулеба повідомив у мікроблозі Twitter.

"Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту з порту Одеси. Питання стосується того, як зробити так, аби Росія не порушувала торговельний маршрут для нападу на місто Одеса. Наразі немає жодних гарантій від Росії. Ми шукаємо рішення разом з ООН та партнерами", - наголосив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що світової продовольчої кризи, яку провокує Росія, ще можна уникнути. За його словами, необхідно розблокувати українські порти, надіславши у Чорне море військові конвої країн-партнерів, які супроводжуватимуть зернові вантажі.

Україна працює над здійсненням міжнародної операції із захищеного експорту українського продовольства за участі ООН та флоту країн-партнерів. Глава МЗС заявляє, що Росія грає у "голодні ігри" зі світом шляхом блокування експорту українського продовольства.

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