Під військовою компонентною розблокування українських портів мається на увазі гарантування того, що РФ не скористається доступом до Одеси і не нападе на місто з моря.

В МЗС вимагають військових гарантій для розблокування українських портів.

Під військовою компонентною розблокування українських портів мається на увазі гарантування того, що РФ не скористається доступом до Одеси і не нападе на місто з моря, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю під час телемарафону, передає "Укрінформ".

"Коли ми говоримо про військову компоненту, це не йдеться про розблокування портів. Ідеться про військове гарантування того, що Росія не скористається розблокованим доступом до Одеси для того, щоб просто напасти на Одесу з моря. І саме для цього нам потрібна військова присутність країн, які готові взяти участь в такій операції", - сказав він.

Кулеба зазначив, що в ідеалі ця компонента могла б пройти під егідою ООН. Щоб коли коридор запрацює, він не тільки був безпечним, а й Україна почувалася впевнено, що "російські кораблі не ризикнуть проскочити і напасти на Одесу з моря".

Міністр також акцентував на тому, як на проблему з експортом накладається російська пропаганда.

"Шукаємо таке збалансоване рішення, яке й експорт запустить, і при цьому гарантуватиме безпеку країни. Це ключове. Ми не можемо погодитися закрити на все очі і все розблокувати, тому що росії довіряти не можна", - зазначив Кулеба.

Як відомо, 31 травня російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявляв, що російський військовий флот дозволить безпечний прохід суден із українським зерном, якщо Україна вирішить питання з розмінуванням.

У понеділок 30 травня Путін й Ердоґан провели телефонну розмову, на якій Ердоґан запропонував провести в Стамбулі тристоронню зустріч України, Росії та ООН.

Перед цим, Ердоґан зателефонував президентові Володимиру Зеленському, в Офісі президента заявили, що Зеленський готовий зустрітися в тристоронньому форматі в Туреччині, якщо Путін буде до цього готовий.

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