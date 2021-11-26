За словами президента, Кремль створює для цього енергетичну та міграційну кризу.

Росія робить все для того, щоб українське питання не було головним в порядку денному у світі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час прес-марафону.

За його словами, відбувається "гібридна така історія", що Росія "дуже потужно робить все для того, щоб тема України втратила актуальність, мовляв, почекайте з Нормандією, почекайте з цією Україною – ось вам енергетика, почекайте Європа – ось вам, будь-ласка, і мігрантська криза з Білорусі".

Зеленський зазначив, що насправді обіцяли розвиток переговорів щодо окупації частини Донбасу в "нормандському форматі", але свої корективи внесла пандемія COVID-19 та енергетична криза в світі.

Читайте такожЗеленський: українці в голові не мають ідеї нападати на Росію"Чи буде результат дипломатичного шляху із залученням США, я вважаю, ми побачимо", - додав президент.

На уточнення журналіста, коли саме, Зеленський відповів: "Побачимо, я не впливаю на деякі речі і на деякі зустрічі".

Також Зеленський наголосив, що Україна в будь-якому разі має розраховувати на себе. "Одне ми розуміємо точно, що буде у нас чи не буде у нас підтримка, – ми маємо розраховувати на себе", - сказав він.

За словами глави держави, попри те, чи буде ескалація конфлікту і чи буде "Мінськ", чи його не буде, "у нас повинна бути дуже сильна армія і ми повинні бути готові до захисту".

Також Зеленський сказав, що не підтримує позицію тих політичних сил, які вважають, що необхідно йти військовим шляхом і звільняти території. За його словами, необхідно шукати дипломатичний шлях до вирішення конфлікту на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, з кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі.

Особливо напружена ситуація останнім часом спостерігалася на польсько-білоруському кордоні – сотні мігрантів з допомогою білоруських силовиків щодня намагалися прорватися через кордон з Білорусі до Польщі.

Скупчення російських військ на кордоні з Україною

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

Автор: Надя Пришляк