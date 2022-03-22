Єрмак закликав партнерів закрити небо над Україною і хоча б надати далекобійні системи ППО.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що російське керівництво розуміє лише мову сили і завжди плутає миролюбність зі слабкістю.

Про це він сказав під час своєї промови в Chatham House.

"Очільник Офісу президента підкреслив, що "російське керівництво розуміє лише мову сили і завжди плутає миролюбність із слабкістю. Хочу спитати наших європейських партнерів: то які ви насправді? Ви миролюбні чи слабкі? Чи ви дасте нам нарешті ту зброю, яка дозволить Україні лишитись незалежною суверенною державою у міжнародно визнаних кордонах? Ви нарешті відкриєте нам повноцінний ленд-ліз? Чи надалі з занепокоєнням дивитиметься, як перетворюються на уламки наші міста?", - зазначив голова ОП.

Він закликав партнерів закрити небо над Україною и бодай надати далекобійні системи ППО.

"Ваш страх ескалації живить агресію. Ваша рішучість стримає її", - наголосив Єрмак.

Вас також можуть зацікавити новини: