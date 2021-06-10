Радник прем’єр-міністра Нідерландів наголосив на незмінності позиції його держави щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України.

Нідерланди підтвердили свою участь у саміті "Кримської платформи" щодо деокупації півострова та святкуванні 30-ї річниці незалежності України.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, вчора, 9 червня, заступник керівника ОП Ігор Жовква провів телефонну розмову з радником прем’єр-міністра Королівства Нідерландів з питань зовнішньої та безпекової політики Джофрі ван Лювеном.

Радник прем’єр-міністра Нідерландів наголосив на незмінності позиції його держави щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України. "Ми незмінно підтримуємо Україну. Чіткий сигнал нашої підтримки було дано під час візиту у травні в Україну міністрів закордонних справ країн Бенілюксу", - заявив він.

Ван Лювен також зазначив, що Нідерланди будуть представлені на інавгураційному саміті "Кримської платформи", а також урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

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Українська влада ініціювала створення міжнародної платформи з деокупації Криму.

"Кримська платформа" працюватиме на кількох рівнях. Перший, найвищий, - політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський, а четвертий - рівень неурядових експертів. Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи, буде створена експертна мережа.

Установчий саміт "Кримської платформи" за участю лідерів іноземних держав відбудеться 23 серпня у Києві.

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Автор: Антоніна Доломанжи