Президент назвав часткове відведення військ РФ кроком від емоційного стану до "якогось прагматичного рішення".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, попри часткове відведення військ Російської Федерації, воєнна загроза на кордонах України є постійною.

Читайте такожУ Зеленського пояснили рішення Росії відвести війська від кордонів України

Про це він заявив в інтерв’ю Financial Times.

Зеленський привітав часткове відведення російських військ від кордонів України, назвавши деескалацію "маленькою перемогою" Києва та його союзників. Це був, за його словами, "крок від емоційного стану до якогось прагматичного рішення, яке ми очікуємо тут для регіону Донбасу".

Водночас президент застеріг, що ситуація залишається небезпечною.

"Звичайно, існує постійна загроза, тому що у нас йде війна, особливо у районі Донбасу, і російська армія, ми всі це знаємо, є дуже потужною силою. Тож ми маємо це (загрозу – УНІАН) постійно на наших кордонах. І цей конкретний випадок - це випадок психологічного тиску. Ми готові тут до неприємних сюрпризів. Ми намагатимемось їх уникати. Наші військові дуже сильні, і ми готові стримувати будь-яку загрозу агресії", - сказав Зеленський.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей, так і вздовж всього українсько-російського кордону.

22 квітня Росія заявила, що починає відведення військ Південного та Західного військових округів, які проводили навчання в окупованому Криму та поблизу кордонів України, до пунктів постійної дислокації з 23 квітня. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що"всі поставлені цілі досягнуті".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров