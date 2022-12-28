Президент зазначає, що саме в Україні нашими героїчними воїнами визначаються нові стандарти НАТО.

Інтенсивність бойових дій та глибина принесеного Росією зла спонукають увесь світ оновлювати стандарти безпеки та оборони.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у щорічному посланні до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України.

"Інтенсивність бойових дій, глибина того зла, яке принесла Росія, обсяг і жорстокість злочинів окупантів на нашій українській землі - спонукають не тільки нас, але й увесь світ оновлювати стандарти оборони, оновлювати стандарти безпеки, досягати справедливості", - наголосив глава держави.

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За його словами, це стосується багатьох сфер.

"Від виробництва снарядів і тактики на полі бою до створення нової дієвої архітектури безпеки для України, для всієї Європи і світу, нових гарантій безпеки. Від запуску юридичних механізмів, щоб притягнути до відповідальності усіх винних в агресії і компенсувати за рахунок Росії усі збитки, завдані цим терором, до реформи існуючих міжнародних організацій, які мають гарантувати мир, гарантувати міжнародний правопорядок, але не здатні зараз це зробити", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Україна вже серед лідерів відповідних процесів.

"Саме в Україні нашими героїчними воїнами визначаються нові стандарти НАТО. Стандарти, якими ми сьогодні ділимося з нашими союзниками по Альянсу. Союзниками! А не просто партнерами", - зауважив президент.

Україна і НАТО: перспектива членства

30 вересня президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО в прискореному порядку.

Того ж дня генсек НАТО Столтенберг заявив, що двері для вступу України в НАТО відкриті.

При цьому глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що де-факто Україна вже є членом Альянсу, але треба оформити це де-юре.

21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала РФ країною-терористкою і закликала створити спеціальний міжнародний трибунал.

Раніше в НАТО заявили, що допоможуть Україні захищатися від Росії "стільки, скільки буде потрібно".

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