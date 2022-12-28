Інтенсивність бойових дій та глибина принесеного Росією зла спонукають увесь світ оновлювати стандарти безпеки та оборони.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський у щорічному посланні до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України.
"Інтенсивність бойових дій, глибина того зла, яке принесла Росія, обсяг і жорстокість злочинів окупантів на нашій українській землі - спонукають не тільки нас, але й увесь світ оновлювати стандарти оборони, оновлювати стандарти безпеки, досягати справедливості", - наголосив глава держави.
За його словами, це стосується багатьох сфер.
"Від виробництва снарядів і тактики на полі бою до створення нової дієвої архітектури безпеки для України, для всієї Європи і світу, нових гарантій безпеки. Від запуску юридичних механізмів, щоб притягнути до відповідальності усіх винних в агресії і компенсувати за рахунок Росії усі збитки, завдані цим терором, до реформи існуючих міжнародних організацій, які мають гарантувати мир, гарантувати міжнародний правопорядок, але не здатні зараз це зробити", - сказав Зеленський.
Він підкреслив, що Україна вже серед лідерів відповідних процесів.
"Саме в Україні нашими героїчними воїнами визначаються нові стандарти НАТО. Стандарти, якими ми сьогодні ділимося з нашими союзниками по Альянсу. Союзниками! А не просто партнерами", - зауважив президент.
Україна і НАТО: перспектива членства
30 вересня президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО в прискореному порядку.
Того ж дня генсек НАТО Столтенберг заявив, що двері для вступу України в НАТО відкриті.
При цьому глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що де-факто Україна вже є членом Альянсу, але треба оформити це де-юре.
21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала РФ країною-терористкою і закликала створити спеціальний міжнародний трибунал.
Раніше в НАТО заявили, що допоможуть Україні захищатися від Росії "стільки, скільки буде потрібно".