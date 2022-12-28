Будь-яку нісенітницю нібито на замовлення російської влади блогери озвучували в середньому за 100 євро.

Журналісти провели "контрольну закупівлю" патріотичного контенту від російських TikTok-блогерів, представившись замовниками від Кремля.

За 100 євро (середня ціна замовного ролика) чимало тіктокерів були готові озвучити навіть найабсурднішы політичні тези, йдеться в розслідуванні The Insider.

Наприклад, на співпрацю пішла блогерка Юлія Пятніковська, яка раніше знімала відео про те, як РФ чудово обходиться без європейських продуктів і курортів. Вона погодилася зняти відео "для Кремля" за 7000 рублів (близько 97 доларів) і сказала, що раніше брала стільки ж за виконані на замовлення патріотичні відео.

Відео дня

Пятніковській запропонували викласти відео про те, що у відступі російських військ винні не генерали, а прокремлівські блогери. Придумати, як звинуватити блогерів у відступі армії, дівчина не змогла, і запропонувала зняти ролик про те, що російська армія пішла з-під Києва, щоб організувати гуманітарний коридор. "Шедевр" так і не був опублікований – блогерка перестала вести сторінку в соцмережі.

Журналістам також вдалося за кілька тисяч рублів замовити відео про те, що російський диктатор Володимир Путін приймає ванни з оленячої крові. У ролику блогери мали сказати, що це нормально і так робили Йосип Сталін і Володимир Ленін.

Серед тіктокерів, які співпрацюють з агентством 19-річного Юри Хомича, до якого звернулися The Insider, відмовився від виконання такого замовлення тільки один. Блогер заявив, що "не знає, як зробити" такий ролик. Журналісти показали кілька готових відео від російських блогерів на цю тему.

Також блогери погоджувалися записати відео з іншими безглуздими заявами. Наприклад, що президент України Володимир Зеленський насправді єврей, а його прізвище – Байрактар. Цей ролик погодилося зробити кілька тіктокерів.

Примітно, що безліч росіян брали за таке замовлення 1-5 тисяч рублів і не загадувалися над запитаннями щодо змісту відео. Але були і ті, хто через те, що це політичний контент, запитував по 40 тисяч рублів (555 доларів) за один ролик.

TikTok в Росії

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну TikTok, посилаючись на чинний в РФ закон про фейки, обмежив доступ до деяких функцій для російських користувачів.

Тепер без VPN вони не можуть викладати ролики і вести прямі ефіри. Через це активність росіян у соцмережі помітно зменшилася. але не зійшла нанівець. Користується соцмережею, за оцінкою компанії Mediascope, близько чверті росіян старше 12 років.

Після введення обмежень завантажуваний росіянами контент змінився. Відео на тему політики і війни стали переважно пропагандистським. За оцінкою The Insider, наразі 93,5% російського контенту в TikTok, що стосується війни, – кремлівська пропаганда.

Просуванню цього контенту сприяє і сама соцмережа. Ролики, що містять фейки про війну в Україні, за даними агентства NewsGuard, соцмережа показує навіть користувачам, які щойно зареєструвалися або ніколи раніше не цікавилися війною.

Відео з підтримкою війни проти України збирають мільярди переглядів. За інформацією NewsGuard, тільки за перші кілька місяців ролики з тегами #zанаших і #мненестидно, зібрали понад 2 млрд переглядів. Відео "вагнерівців" у TikTok зібрали ще близько 1 мільярда.

Вас також можуть зацікавити новини: