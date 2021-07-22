Після звернення РФ до ЄСПЛ Дмитро Гудков назвав "Кремль" і "адекватність" двома словами-антонімами.

Міжнародна скарга, яку Росія подала проти України до Європейського суду з прав людини, є абсолютно абсурдною і цинічною.

Про це заявив на своїй сторінці в Facebook російський опозиційний політик Дмитро Гудков.

Як підкреслив екс-депутат Держдуми, президент РФ Володимир Путін сам "щодня милується в дзеркалі" тими злочинами, які його країна закидає Україні, зокрема авіакатастрофою малазійського "Боїнга" у 2014 році, війною на Донбасі та нехтуванням свободи слова.

Читайте такожРосія лідирує за кількістю скарг у ЄСПЛ, Україна – на третьому місці"Це, звичайно, шизофренія чистої води", - констатує Гудков.

Він нагадав, що після торішньої конституційної реформи в РФ закріпили пріоритет російського законодавства над міжнародним, тому звернення до ЄСПЛ виглядає вкрай нелогічно.

Крім того, незадовго до позову Путін опублікував свою "статтю" про спорідненість українського і російського народів.

"А з третього боку, вже ж ніхто не дивується. "Кремль" та "адекватність" – ці два слова хоч зараз можна розбирати в п'ятому класі як приклад антонімів" - пише Дмитро Гудков.

Позов Росії до України в ЄСПЛ

22 липня Генпрокуратура РФ звернулася до Європейського суду з прав людини, звинувативши Україну в низці злочинів, до багатьох з яких причетна сама Росія:

загибелі мирного населення, незаконному позбавленні волі та жорстокому поводженні з людьми, у тому числі на Майдані, в Одесі та Донбасі;

загибелі людей, заподіянні шкоди здоров'ю та знищенні майна під час обстрілу суміжної російської території;

придушенні свободи слова і переслідуванні інодумців, зокрема політиків і журналістів;

дискримінації російськомовного населення і витіснення російської мови;

дискримінації російських компаній і підприємців;

позбавленні жителів тимчасово окупованих територій можливості брати участь у виборах;

водній блокаді Криму;

нападах на російські дипломатичні, консульські та інші представництва;

катастрофі лайнера MH17 Malaysia airlines внаслідок того, що Україна не закрила повітряний простір над зоною бойових дій.

Це стало першою в історії міждержавною скаргою РФ в Європейському суді з прав людини

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Автор: Станислав Кожемякин