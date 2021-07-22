Міжнародна скарга, яку Росія подала проти України до Європейського суду з прав людини, є абсолютно абсурдною і цинічною.
Про це заявив на своїй сторінці в Facebook російський опозиційний політик Дмитро Гудков.
Як підкреслив екс-депутат Держдуми, президент РФ Володимир Путін сам "щодня милується в дзеркалі" тими злочинами, які його країна закидає Україні, зокрема авіакатастрофою малазійського "Боїнга" у 2014 році, війною на Донбасі та нехтуванням свободи слова.
Читайте такожРосія лідирує за кількістю скарг у ЄСПЛ, Україна – на третьому місці"Це, звичайно, шизофренія чистої води", - констатує Гудков.
Він нагадав, що після торішньої конституційної реформи в РФ закріпили пріоритет російського законодавства над міжнародним, тому звернення до ЄСПЛ виглядає вкрай нелогічно.
Крім того, незадовго до позову Путін опублікував свою "статтю" про спорідненість українського і російського народів.
"А з третього боку, вже ж ніхто не дивується. "Кремль" та "адекватність" – ці два слова хоч зараз можна розбирати в п'ятому класі як приклад антонімів" - пише Дмитро Гудков.
Позов Росії до України в ЄСПЛ
22 липня Генпрокуратура РФ звернулася до Європейського суду з прав людини, звинувативши Україну в низці злочинів, до багатьох з яких причетна сама Росія:
- загибелі мирного населення, незаконному позбавленні волі та жорстокому поводженні з людьми, у тому числі на Майдані, в Одесі та Донбасі;
- загибелі людей, заподіянні шкоди здоров'ю та знищенні майна під час обстрілу суміжної російської території;
- придушенні свободи слова і переслідуванні інодумців, зокрема політиків і журналістів;
- дискримінації російськомовного населення і витіснення російської мови;
- дискримінації російських компаній і підприємців;
- позбавленні жителів тимчасово окупованих територій можливості брати участь у виборах;
- водній блокаді Криму;
- нападах на російські дипломатичні, консульські та інші представництва;
- катастрофі лайнера MH17 Malaysia airlines внаслідок того, що Україна не закрила повітряний простір над зоною бойових дій.
Це стало першою в історії міждержавною скаргою РФ в Європейському суді з прав людини
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram