Андрій Піонтковський зазначив, що президент РФ опинився в ізоляції.

30 вересня для президента Російської Федерації Володимира Путіна може стати 30 квітня Адольфа Гітлера. Він залишився в ізоляції після загравання з ультрафашистами та обміну полоненими.

Про розповів російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі телеканалу Freedom.

"Візьмуть Збройні Сили України Херсон і все розвалитися. Ми бачимо тільки одну сторону протиріч, а є ще протиріччя по лінії Путін-генерали. Президент РФ, як Гітлер в останні роки, сидячи в бункері в Берліні. Залишається головне питання: "Хто винен?". Путіну залишається звинувачувати генералів і кидати їх у катівні катівні. Після повернення з саміту в Самарканді Путін змінив концепцію. Він став на позицію ультрафашистів, але після обміну полоненими він став в ізоляції", - зазначив Піонтковський.

При цьому він вказав, що всі погрози про застосування ядерної зброї безглузді.

"Це рішення позбавлене будь-якого військового сенсу. Вчинить Він жахливий злочин-знищить ядерним ударом одне українське місто. Україна перестане чинити опір? Захід перестане допомагати? Ні! Йому вже неодноразово говорили: "Ні". Він отримає нищівну відповідь. У перші ж півгодини знищать вест Чорноморський флот РФ і всі бази в Криму. У Путіна немає кнопки на столі, в цю процедуру залучені ряд військових, і вони всі повинні бути такими ж божевільними", - розповів публіцист.

Крім того, він нагадав про 30 квітня Адольфа Гітлера, натякнувши на ту ж долю президента РФ до 30 вересня.

"Путін оголосив про звернення до Ради Безпеки 30 вересня, коли він ймовірно покличе всіх на священну війну. У мене чомусь 30 вересня Путіна асоціюється з 30 квітня Гітлера, коли він прийняв отруту", - підсумував Піонтковський.

Ядерні загрози Путіна - що відомо

21 вересня президент РФ Володимир Путін, говорячи про ядерну зброю, заявив, що використовує всі наявні засоби у разі нібито появи загрози територіальній цілісності РФ.

25 вересня Міністр закордонних справ держави-агресора Сергій Лавров заявити про поширення ядерної доктрини на території, які Росія хоче анексувати за результатами фейкових "референдумів".

США попередили Росію про "катастрофічні наслідки" у разі застосування ядерної зброї по Україні.

Володимир Зеленський заявив, що ядерні загрози президента Росії Володимира Путіна - це не блеф, а перші кроки подібного шантажу. На його переконання, світ зараз стримує главу держави-агресора і повинен продовжувати тиснути на нього, не дозволяючи використовувати схожу риторику.

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