Київ не ховається від зустрічі та готовий до неї, зазначив очільник МЗС України.

Владі України здається, що Російська Федерація постійно знаходить відмовки, щоб уникнути зустрічі між українським та російськими лідерами – Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Українська сторона не ховається від заходу та готова до нього, розповів очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба під час ефіру на телеканалі "Інтер".

"…але у нас створюється враження, що російська сторона постійно знаходить відмовки, щоб уникнути такої зустрічі", – зазначив міністр.

Нагадаємо, наприкінці квітня Володимир Зеленський запропонував Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі – у будь-якій точці, де йде війна. Російська сторона, своєю чергою, запросила українського лідера відвідати Москву.

Пізніше Зеленський запропонував провести зустріч у Ватикані.

На початку липня пресс-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков говорив, що у Кремлі не готуються до можливої зустрічі.

Пізніше спікер стверджував, що є проблема з організацією зустрічі, оскільки Зеленський хоче обговорювати питання приналежності Криму.

За його словами, тема півострову, яку хоче підняти українська сторона, не може бути пунктом порядку денного переговорів.

Росія навесні 2014 року захопила український Крим, а потім вдерлася на Донбас і підтримала бойовиків. Підтримані РФ бойовики створили самопроголошені "ДНР" й "ЛНР".

Низка західних країн не визнали анексію півострова і покарали Росію за агресію проти України – запровадили санкції.

Автор: Екатерина Присяжнюк