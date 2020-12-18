Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков не бачить підстав для дострокового припинення повноважень парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю каналу "Прямий".
Відповідаючи на питання, чи він, у разі проведення дострокових парламентських виборів, піде на них самостійно чи зі "Слугою народу", Разумков зазначив: "Сьогодні я не бачу, я думаю, що найближчим часом і не побачу підстав щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради України IX скликання".
До чергових парламентських виборів, зазначив він, ще довго.
"Сьогодні я працюю головою Верховної Ради. Сподіваюся, що працюю достойно. Сподіваюся, що й далі мені будуть довіряти люди", - сказав Разумков.
На уточнення, чи готовий він йти на позачергові вибори, якщо для цього з'являться підстави, голова ВР зауважив: "Я завжди готовий до всього".
Читайте такожНардепи вирішили провести у січні тільки один пленарний тиждень
Новини по темі
- "Необхідні для себе дії": журналіст показав, як нардепи ховають екрани смартфонів від журналістів (відео)
- Журналісти на засіданні Ради застали нардепа Колюха за бронюванням готелю для відпочинку
- "Слуги народу" домовилися на зимові канікули не їхати на дорогі курорти - ЗМІ
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram