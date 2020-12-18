Дмитро Разумков не бачить підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков не бачить підстав для дострокового припинення повноважень парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю каналу "Прямий".

Відповідаючи на питання, чи він, у разі проведення дострокових парламентських виборів, піде на них самостійно чи зі "Слугою народу", Разумков зазначив: "Сьогодні я не бачу, я думаю, що найближчим часом і не побачу підстав щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради України IX скликання".

До чергових парламентських виборів, зазначив він, ще довго.

"Сьогодні я працюю головою Верховної Ради. Сподіваюся, що працюю достойно. Сподіваюся, що й далі мені будуть довіряти люди", - сказав Разумков.

На уточнення, чи готовий він йти на позачергові вибори, якщо для цього з'являться підстави, голова ВР зауважив: "Я завжди готовий до всього".

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Автор: Тетяна Поляковська