Разумков готовий йти на позачергові вибори до Ради / фото УНІАН

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков не бачить підстав для дострокового припинення повноважень парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю каналу "Прямий".

Відповідаючи на питання, чи він, у разі проведення дострокових парламентських виборів, піде на них самостійно чи зі "Слугою народу", Разумков зазначив: "Сьогодні я не бачу, я думаю, що найближчим часом і не побачу підстав щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради України IX скликання".

До чергових парламентських виборів, зазначив він, ще довго.

"Сьогодні я працюю головою Верховної Ради. Сподіваюся, що працюю достойно. Сподіваюся, що й далі мені будуть довіряти люди", - сказав Разумков.

На уточнення, чи готовий він йти на позачергові вибори, якщо для цього з'являться підстави, голова ВР зауважив: "Я завжди готовий до всього".

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Автор: Тетяна Поляковська