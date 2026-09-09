Драпатий скасував понад 30 старих наказів Генштабу: що він змінив

Саранцев стверджує, що багато з них суперечили стандартам навчання під час повномасштабної війни і відповідали вимогами 2016-2020 років.

Головнокомандувач Михайло Драпатий, який назвав першочергове завдання на чолі війська, нещодавно скасував понад 30 старих наказів Генштабу ЗСУ. Про це повідомив начальник відділу комунікацій 14 армійського корпусу Віталій Саранцев.

За його словами, головнокомандувач "позбавив військо від купи старого бюрократичного мотлоху". Серед скасованих наказів - застарілі програми підготовки, курси стрільби, концепції фізпідготовки і десятки проміжних документів про внесення змін у базу ЗСУ.

Саранцев стверджує, що багато з них суперечили стандартам навчання під час повномасштабної війни і відповідали вимогами 2016-2020 років.

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"Командири на місцях більше не зобовʼязані заповнювати звітність або проводити заходи за стандартами й настановами 8-10-річної давнини, які втратили практичний сенс у сучасній війні. Це вивільняє їхній час для реальної роботи, а не для колупання в застарілій бумажні та процедурах. Це дійсно гарне велике "осіннє прибирання". Армія позбувається застарілого баласту, щоб працювати швидше, сучасніше та без зайвої бюрократії", - додав начальник відділу комунікацій 14 армійського корпусу.

Що українські військові думають про Драпатого

Раніше повідомлялось, що українські військові позитивно сприйняли призначення бригадного генерала Михайла Драпатого головнокомандувачем Збройних сил України. Бійці на передовій очікують, що він проведе давно назрілі реформи та зробить армію більш гнучкою й технологічною.

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