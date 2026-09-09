Літак Зеленського ледь не зіткнувся з дроном, - прем'єр Норвегії

Інцидент відбувся напередодні в аеропорту Кишинева.

Літак президента України Володимира Зеленського ледь не зіткнувся з безпілотником в аеропорту Кишинева, звідки український лідер напередодні вилетів до Норвегії. Про це пишуть норвезькі ЗМІ із посиланням на заяву прем’єр-міністра країни Йонаса Гар Стьоре.

"Це реальність, з якою він стикається", – заявив очільник норвезького уряду, не надавши деталей інциденту.

Зазначається, що Зеленський прибув до Осло з Молдови у вівторок увечері. У середу вранці Стьоре прийняв Зеленського у своєму кабінеті.

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"Я запитав, як пройшла ніч, і він сказав, що це була не дуже вдала ніч, бо розмовляв телефоном, отримував інформацію про те, куди впали ракети, – розповів Стьоре.

Зеленський літає з Молдови

Як писав УНІАН, на початку літа стало відомо, що президент Зеленський почав літати у закордонні відрядження з Молдови, а не з Польщі, як це було раніше. Ця зміна відбулася на тлі різкого погіршення українсько-польських відносин.

У Міністерстві закордонних справ України намагалися заперечувати зв'язок між зміною основного аеропорту, яким користується президент, із погіршенням відносин з Варшавою. Однак жодних інших притомних пояснень цій зміні так і не надали.

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