Розвідка фіксує переміщення визначених підрозділів на кордоні з невизнаним Придністров'ям, але їх кількість недостатня для загрози нашим кордонам.
Як повідомляє прес-служба МВС, про це сказав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час Всеукраїнського телемарафону.
За його словами, ситуація на кордоні з невизнаним Придністров'ям стабільна і контрольована.
"Ми розуміємо, що Росія намагається залучити всі боєздатні підрозділи, чи то з Білорусі, чи то з так званого Придністров'я, для того, щоб побороти українську державність. Але коли воює не тільки армія, а й абсолютно весь народ — це зробити неможливо", — зазначив Монастирський.
Також міністр розповів, що Верховна Рада вже прийняла необхідні нормативні акти, а МВС видало наказ про забезпечення цивільних осіб зброєю. Це здійснюється через Національну поліцію, пріоритет віддаватиметься формуванням територіальної оборони.
"Ті, хто мене зараз чують: організовуйтеся, визначайте військове командування та отримуйте зброю. Займайтеся обороною власних сіл і міст", — закликав він.
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