У можливому отруєнні делегатів преса звинуватила прихильників жорсткої лінії в Москві, які нібито хотіли саботувати мирні переговори.

Американська розвідка вважає, що ніякого отруєння російського мільярдера Романа Абрамовича та ще кількох членів переговорної групи між Росією та Україною не було.

Про це заявив офіційний представник США у коментарі Reuters.

На думку розвідників, нудоту, яку відчули члени делегацій, викликав екологічний фактор, а не отруєння.

"Розвідка наполегливо вважає, що це було пов’язано з довкіллям", - сказав співрозмовник на умовах анонімності.

Деталі він не розкрив.

Що передувало

Посилаючись на людей, обізнаних у інциденті, Wall Street Journal та агентство розслідувань Bellingcat повідомили, що у мільярдера, близького до Путіна, Романа Абрамовича та ще у кількох учасників переговорів з’явилися симптоми можливого отруєння на початку зустрічі.

У можливому отруєнні джерела звинуватили прихильників жорсткої лінії в Москві, які нібито хотіли саботувати мирні переговори.

Кореспондент The Guardian Шон Уокер, посилаючись на обізнане джерело, повідомив, що в результаті отруєння хімічною речовиною Абрамович на кілька годин втратив зір і був доставлений на лікування до Туреччини.

Згодом BBC спростувало свій же матеріал, у якому представник Абрамовича нібито підтвердив його отруєння.

Вас також можуть зацікавити новини: