Роман Абрамович / REUTERS

Американська розвідка вважає, що ніякого отруєння російського мільярдера Романа Абрамовича та ще кількох членів переговорної групи між Росією та Україною не було.

Про це заявив офіційний представник США у коментарі Reuters.

На думку розвідників, нудоту, яку відчули члени делегацій, викликав екологічний фактор, а не отруєння.

"Розвідка наполегливо вважає, що це було пов’язано з довкіллям", - сказав співрозмовник на умовах анонімності.

Деталі він не розкрив.

Що передувало

Посилаючись на людей, обізнаних у інциденті, Wall Street Journal та агентство розслідувань Bellingcat повідомили, що у мільярдера, близького до Путіна, Романа Абрамовича та ще у кількох учасників переговорів з’явилися симптоми можливого отруєння на початку зустрічі.

У можливому отруєнні джерела звинуватили прихильників жорсткої лінії в Москві, які нібито хотіли саботувати мирні переговори.

Кореспондент The Guardian Шон Уокер, посилаючись на обізнане джерело, повідомив, що в результаті отруєння хімічною речовиною Абрамович на кілька годин втратив зір і був доставлений на лікування до Туреччини.

Згодом BBC спростувало свій же матеріал, у якому представник Абрамовича нібито підтвердив його отруєння.

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