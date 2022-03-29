Американська розвідка вважає, що ніякого отруєння російського мільярдера Романа Абрамовича та ще кількох членів переговорної групи між Росією та Україною не було.
Про це заявив офіційний представник США у коментарі Reuters.
На думку розвідників, нудоту, яку відчули члени делегацій, викликав екологічний фактор, а не отруєння.
"Розвідка наполегливо вважає, що це було пов’язано з довкіллям", - сказав співрозмовник на умовах анонімності.
Деталі він не розкрив.
Що передувало
Посилаючись на людей, обізнаних у інциденті, Wall Street Journal та агентство розслідувань Bellingcat повідомили, що у мільярдера, близького до Путіна, Романа Абрамовича та ще у кількох учасників переговорів з’явилися симптоми можливого отруєння на початку зустрічі.
У можливому отруєнні джерела звинуватили прихильників жорсткої лінії в Москві, які нібито хотіли саботувати мирні переговори.
Кореспондент The Guardian Шон Уокер, посилаючись на обізнане джерело, повідомив, що в результаті отруєння хімічною речовиною Абрамович на кілька годин втратив зір і був доставлений на лікування до Туреччини.
Згодом BBC спростувало свій же матеріал, у якому представник Абрамовича нібито підтвердив його отруєння.