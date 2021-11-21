Чиновник, зокрема, попросив адміністрацію очільника США відкликати запрошення владі Грузії на онлайн-саміт світових демократій.

Голова Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України, колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі звернувся з відкритим листом до адміністрації президента США Джо Байдена із закликом запровадити санкції проти чиновників Грузії.

Як повідомляє "Радіо Свобода", лист Саакашвілі опублікований в американському виданні Politico.

За його словами, керівна партія "Грузинська мрія" в останні роки "консолідувала контроль над судовою системою та багатьма державними та недержавними ЗМІ, дозволила розквітнути корупції, маніпулювала виборами та підштовхнула країну до зближення з путінською Росією".

Саакашвілі нагадав, що під час свого президентства зустрічався з Байденом, який тоді був віце-президентом США, і той обіцяв грузинській демократії підтримку. "Сьогодні я закликаю його адміністрацію зробити свій внесок у підтримку нашої молодої демократії, яка перебуває у серйозній небезпеці", – пише колишній президент Грузії.

Читайте такожСаакашвілі звернувся за допомогою до влади СШАСеред запропонованих ним заходів – офіційне засудження Сполученими Штатами дій грузинської влади.

"Конгрес США також має розглянути питання про введення санкцій щодо порушників прав людини в Грузії відповідно до Глобального закону Магнітського", – зазначив Саакашвілі, посилаючись на думку членів Європарламенту, які вважають поводження з ним у в'язниці "нелюдським". Також Саакашвілі закликає адміністрацію Байдена відкликати запрошення владі Грузії взяти участь в онлайн-саміті світових демократій, що відбудеться в грудні.

Нагадаємо, 19 листопада Міхеїл Саакашвілі погодився припинити голодування, яке тривало 50 днів. Наразі політик перебуває у військовому госпіталі в Горі. Його стан, як стверджує лікар, тяжкий.

Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії екс-президента засуджено до шести років позбавлення волі на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосуються посадових злочинів. Відразу після затримання політик оголосив голодування.

Автор: Світлана Закелова