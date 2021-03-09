Секретар РНБО у відповідь на запитання міністра культури запевнив, що триває робота щодо забезпечення інформаційної безпеки країни.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов не дав прямої відповіді, чи очікувати санкцій щодо російського інформаційного впливу, зокрема, в мережі Інтернет.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на всеукраїнському форумі "Україна 30. Культура, медіа, туризм" у Києві.

У відповідь на запитання міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, чи варто очікувати найближчим часом ще якісь санкції, зокрема, щодо російського впливу в мережі Інтернет, Данілов сказав: "Для того, щоб запроваджувати санкції РНБО, потрібні аргументи. Ми останні 8 місяців наполегливо працюємо, вивчаємо ситуацію в інформаційному просторі, і я думаю, що найближчим часом з’являться результати роботи, яку ми проводимо в "тиші", яку мало хто помічає, але вона є дуже важливою".

Санкції проти Медведчука та його каналів: що відомо

2 лютого Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій до народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne". Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах у ніч проти 3 лютого.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, до голови політради партії "ОПЗЖ" Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно і активи, які знаходяться в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

За словами Данілова, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку по'язують з Медведчуком.

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Автор: Дмитро Хилюк