У РФ поступово відбувається рух униз.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що прямі та непрямі енергетичні ембарго остаточно зіб'ють пиху в Російській Федерації.

Про це Подоляк повідомив у Telegram.

"Ми чудово розуміємо, що росіянам у їхній нинішній країні-таборі пайку та інше харчування можна суттєво врізати. Потерплять. На те він і табір. Але все-таки санкції потроху збивають пиху. І зіб'ють остаточно. Особливо якщо, а головне – коли все-таки запрацюють прямі та непрямі енергетичні ембарго", - заявив Подоляк.

"Але так чи інакше вже зараз керівник російського Центробанку Набіулліна, виступаючи перед Держдумою, прямо заявила про велику кризу, яка буквально відчиняє двері", - додав він.

При цьому він зазначив, що у Росії вже визнали, що запаси в країні закінчуються, як і ресурси для стримування інфляції.

"Зі слів головної банкірки племені варварів. По-перше, період, коли економіка може продовжувати жити на запасах, скінченний, і спливе він у II-III кварталі цього року. По-друге, найближчим часом РФ остаточно перестане стримувати інфляцію. Для цього просто не буде ресурсів. І ціни дуже сильно зростуть. Водночас виникнуть системні дефіцити. І по-третє, після запровадження нинішніх санкцій РФ одразу залишилася з половиною своїх золотовалютних резервів. Залишок резервів – це юані та золото, з ними неможливо нормально регулювати ситуацію під час санкцій", - заявив Подоляк.

"І висновок простий: рух униз завжди відбувається через прискорення. Бажано прискорюватися якнайшвидше", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, шостий пакет санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації планують представити після католицького Великодня, який відзначався 17 квітня.

Президент України Володимир Зеленський наполягав, що у шостому пакеті має обов'язково бути ембарго на імпорт російської нафти.

П'ятий пакет санкцій ЄС передбачає заборону на купівлю російського вугілля з серпня 2022 року.

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