Деякі країни почали виключати зі списку російські танкери, які потрапили під санкції.

Захід санкціями різко скорочує можливості Російської Федерації продавати свою нафту. Навіть у "тіньового флоту" закінчуються варіанти для експорту "чорного золота".

Видання Business insider пише, що танкери Росії використовували низку різноманітних тактик, щоб обійти обмеження і доставити російську нафту, приховуючи її джерело, включно з вимкненням автоматичних систем ідентифікації, наданням несправжніх координат і передачею вантажу з судна на судно.

Однак зараз флот, що налічує близько 1300 суден, зіткнувся з іншою проблемою - збільшенням кількості кораблів, які потрапили під санкції. Тільки на Барбадосі та в Панамі з реєстру виключено понад 100 російських суден через західні обмеження.

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"Ці судна втрачають законне право на експлуатацію в цих юрисдикціях, що знижує ймовірність доступу до міжнародних портів і страхових послуг", - сказав аналітик з енергетики з Центру досліджень енергетики та чистого повітря Петрас Катінас.

За словами Амі Даніеля, генерального директора компанії Windward, російські танкери змушені змінювати прапори, щоб легально заходити в порти. Серед улюблених прапорів, які використовують судна тіньового флоту, - Панама, Ліберія, Маршаллові острови і Мальта.

Росія давно використовує цю тактику, щоб обійти встановлене країнами "Великої сімки" обмеження ціни на свою нафту в 60 доларів за барель, яке діє з грудня 2022 року.

Деякі з російських суден, раніше зареєстрованих на Барбадосі, вже змінили прапори на Танзанію, Сан-Томе і Прінсіпі, щоб обійти санкції.

Проте останні санкції виявилися "дуже ефективними" у витісненні суден тіньового флоту з комерційних операцій, вважає Бенджамін Хілгенсток, старший економіст Київської школи економіки.

"Покупці нафти, банки, що беруть участь в угодах, і адміністрації портів побоюються, що самі потраплять під санкції, якщо будуть взаємодіяти з танкерами або їхніми вантажами", - зазначив експерт.

У Київській школі економіки повідомили, що доходи від експорту російської нафти в листопаді знизилися на 1,1 мільярда доларів до 14,6 мільярда доларів на тлі контрзаходів США, Великої Британії та ЄС.

"Єдина стратегія "потрійного тиску" підвищує ризики і вартість порушень, запобігає ухиленню від санкцій і посилює відповідальність судновласників і третіх країн", - йдеться в дослідженні.

На думку аналітиків, Захід повинен розширити список суден "тіньового флоту", що підпадають під санкції, щоб завдати ефективного удару по нафтових доходах Росії, оскільки Москва, швидше за все, зможе пом'якшити короткострокові наслідки за допомогою схем обходу таких заходів.

Експорт російської нафти - останні новини

У 2024 році експорт нафтопродуктів з Росії морським шляхом скоротився майже на 10%. На це вплинули удари українських дронів по великих НПЗ, зростання витрат на фінансування і заборони уряду на експорт бензину.

22 січня стало відомо, що танкери, які раніше перевозили нафту із західних портів Росії, перекидаються на схід. Це необхідно, щоб обслуговувати ключовий маршрут транспортування нафти до Китаю, який постраждав від санкцій США.

У результаті плата за перевезення російської нафти ESPO до Китаю ще більше зросла і зараз майже в п'ять разів вища, порівняно з рівнем до введення санкцій США проти нафтової промисловості РФ.

28 січня стало відомо, що торгівля російською нафтою з відвантаженням в Азії в березні зупинилася, бо вартість фрахту танкерів, які не потрапили під санкції США, різко підскочила, а порти Китаю та Індії уникають суден із "чорного списку".

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