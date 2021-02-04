За словами Данілова, варто було зробити найелементарніший аналіз контенту телеканалів, долею яких вони так опікуються, щоб визначити, наскільки він відповідає високим світовим журналістським стандартам об’єктивності і неупередженості.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відреагував на критику рішення РНБО про запровадження санкцій щодо телеканалів "112 Україна", "NewsOne" та "ZIK" з боку Міжнародної і Європейської федерацій журналістів.

Як наголосив Данілов у Facebook, Україна вже сім років живе в таких надзвичайних умовах, назва яким – війна.

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За його словами, діяльність міжнародних і національних організацій, які опікуються захистом свободи слова і відстоюванням прав журналістів, є надзвичайно важливою і невід’ємною ознакою вільного і демократичного суспільства.

"Стурбованість, яку ці поважні організації висловлюють щодо санкцій, введених в дію рішенням РНБО України щодо окремих інформаційних ресурсів, очікувані і зрозумілі", - заявив він.

Водночас секретар РНБО вважає за необхідне закликати поважні журналістські інституції не робити поверхневої оцінки і стандартних заяв, а вивчити деталі, розібратися в суті питання, а не за формою.

"Як сказано в заяві International и European Federation of Journalists, "заборони повинні застосовуватися лише у дуже виняткових обставинах". У зв’язку з цим хочемо поінформувати IFJ та EFJ, що Україна вже сім років живе в таких надзвичайних умовах, назва яким – війна. Війна, яку веде проти нашої країни Росія, використовуючи, зокрема, всі технології інформаційної війни, які жодним чином "не відповідають міжнародно-правовим стандартам", на необхідність дотримання яких нам вказують", - наголосив він.

Данілов зазначив, що одним із знарядь гібридної зброї Росії в боротьбі проти України є телевізійні ресурси, фінансування яких фактично здійснює країна-агресор через афілійованих з нею політиків.

За його словами, IFJ та EFJ варто було зробити найелементарніший аналіз контенту телевізійних каналів, долею яких вони так опікуються, щоб визначити, наскільки він відповідає високим світовим журналістським стандартам об’єктивності і неупередженості.

"Чи можлива була би робота у Великій Британії і США під час Другої світової війни філій фашистських газет і радіостанцій? Їх закриття також було би розцінено, як напад на "свободу слова"? А Україна на сьогодні перебуває в ситуації відкритої військової агресії, коли вперше з 1945 року на європейському континенті одна країна зробила спробу анексувати частину території іншої держави. На нашу країну напали, і ми будемо діяти так, як потрібно, щоб зберегти Державу і Незалежність", - резюмував він.

Заборона каналів Медведчука

Як відомо, Міжнародна і Європейська федерації журналістів засудили санкції, запроваджені в Україні проти телеканалів, пов’язаних із кумом президента Росії, народним депутатом від "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком.

У заяві IFJ та EFJ називають блокування телеканалів "112 Україна", "NewsOne" та "ZIK" "позасудовою і політично вмотивованою забороною" на мовлення.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій стосовно народного депутата від партії "Опозиційна платформа - за життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч на 3 лютого.

Водночас ці телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

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Автор: Костянтин Гончаров