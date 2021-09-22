Зокрема, на думку Шефіра, таким чином намагалися вплинути на морально-психологічний стан президента.

Перший помічник президента Сергій Шефір заявив, що мета замаху на нього - це залякування президента Володимира Зеленського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шефір заявив на брифінгу в Міністерстві внутрішніх справ.

"Я бачу безумовно одну мету - це не я. Я тут друг президента. Мета - президент, його морально-психологічний стан. Намагалися залякати", - заявив він.

Шефір додав, що тепер його, мабуть, "змусять" взяти охорону і що він буде звикати до нового способу життя.

Читайте такожБуло моторошно: Шефір розповів подробиці замаху на нього (відео)"Ніяких справ, які викликали б якусь агресію, не вів. Думаю, що це просто залякування, тому що я їжджу на службовому автомобілі студії "Квартал 95", він неброньований, охорони я ніколи не брав", - зазначив він.

Замах на Шефіра: що відомо

Вранці сьогодні, 22 вересня, в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України Сергія Шефіра. В результаті був поранений водій. Зараз він перебуває в реанімації в лікарні "Феофанія".

Сам Шефір не постраждав.

За даними прокуратури, між селами Ходосівка та Лісники по автомобілю з лісопосадки було скоєно близько 18 пострілів з автоматичної зброї.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК – замах на вбивство двох і більше осіб.

Автор: Антоніна Доломанжи