Дії правоохоронців спрямовані на ліквідацію всіх протиправних схем та каналів легалізації фінансових активів.

Служба безпеки України провела низку обшуків у представників будівельних компаній Києва, підконтрольних одному з депутатів Верховної Ради від забороненої партії "ОПЗЖ".

Про це йдеться у повідомленні СБУ. "На переконання слідства, ці комерційні структури були залучені до протиправних схем легалізації коштів в інтересах колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Аналогічні схеми працювали також на користь інших громадян РФ та РБ, до яких були застосовані санкції РНБО, країн ЄС та США", - зазначає СБУ.

Як наголошується, наразі дії спрямовані на ліквідацію всіх протиправних схем та каналів легалізації фінансових активів, які застосовували зловмисники. Зокрема, мова йде і про викуп корпоративних прав українських забудовників різними офшорами та російськими банками, і про спрямування коштів від продажу нерухомості на фінансування дій, що задають шкоди державній безпеці.

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Щоб отримати додаткові докази злочинної діяльності, правоохоронці провели обшуки за місцями проживання службових осіб і в офісах будівельних компаній.

Слідчі дії проводились за статтями Кримінального кодексу України: 437 (Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни); 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). Досудове розслідування триває.

Масштабні обшуки СБУ

1 лютого СБУ проводила масштабны обшуки. Так стало відомо про обшуки вдома в українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Обшук проводили СБУ та Бюро економічної безпеки, розслідування стосується компаній "Укртатнафта" та "Укрнафта", акціонером яких є Коломойський. Також СБУ провела обшук у забудовника і нардепа забороненої "ОПЗЖ" Вадима Столара.

Крім того, СБУ повідомила нову підозру колишньому президенту "Мотор Січі" В'ячеславу Богуслаєву через співпрацю з російськими терористами. Також про підозру у службовій недбалості та нанесенні 1,5 млрд грн збитків держбюджету повідомлено екс-міністру енергетики Ігорю Насалику.

Справа проти Медведчука і Козака

11 травня 2022 року депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку повідомили про підозру в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено про підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

Наразі Козак перебуває за межами України, ймовірно, в Росії.

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