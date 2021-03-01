Новопризначений керівник Херсонської облдержадміністрації Сергій Козир з вересня 2019 року був заступником голови ОДА, а потім тимчасово виконував його обов'язки.

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Херсонської обласної державної адміністрації Сергія Козиря, який до цього тимчасово виконував обов'язки керівника Херсонської ОДА.

Відповідний указ № 83/2021 глава держави підписав сьогодні, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Читайте також"Буде робити своє шоу": Луценко став ведучим на каналі Порошенка«Ви вже проявили себе під час виконання обов'язків голови Херсонської облдержадміністрації. Херсонщина має величезний потенціал для розвитку, і головним завданням є втілення в життя всіх цих можливостей», – сказав президент Козирю, вручаючи службове посвідчення.

Сергія Козир: що відомо про посадовця

За інформацією прес-служби ОПУ, Козир народився 1984 року в Донецьку. У 2007-му закінчив Донецький національний технічний університет за напрямом «розробка родовищ корисних копалин», у 2009-му – Донецький національний технічний університет за спеціальністю «фінанси». 2014 року здобув ступінь бакалавра з правознавства у Донецькому нацуніверситеті.

Трудову діяльність розпочав у 2005 році на посаді гірничого майстра підземної дільниці вентиляції та техніки безпеки «Шахтоуправління "Трудівське"» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія». У 2005-2019 роках працював на різних посадах на державних і приватних підприємствах вугільної галузі.

З вересня 2019-го – заступник голови Херсонської облдержадміністрації. З грудня 2020 року – т. в. о. голови Херсонської ОДА.

Попередник Козиря, Юрій Гусєв, був звільнений з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації на початку грудня 2020 року.

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Автор: Вікторія Токарєва