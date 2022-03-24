Резолюція Росії щодо війни в Україні, в якій не згадується роль Москви, провалилася на голосуванні Ради Безпеки ООН. Проект документа підтримали тільки Росія і Китай, інші 13 членів утрималися.
Про це повідомляє Reuters.
"Якби Росія дбала про гуманітарну ситуацію, вона припинила б бомбардування дітей і поклала край їх тактиці облоги. Але вони цього не зробили", - заявила після голосування посол Великобританії в ООН Барбара Вудворд.
Для ухвалення резолюції Ради Безпеки потрібно як мінімум дев'ять голосів і відсутність вето з боку Росії, Китаю, Великобританії, Франції або США.
Із 15 членів Радбезу ООН лише двоє підтримали документ, запропонований Москвою. Це, звісно, сама ж Росія, а також Китай. Утрималися під час голосування Франція, Великобританія, США, Індія, Ірландія, Кенія, Мексика, Норвегія, Албанія, Бразилія, Габон, Гана й ОАЕ.
Представник Росії в ООН Василь Небензя звинуватив тих, хто утримався від голосування в політизації своїх мотивів.
У тексті резолюції є заклики "до припинення вогню для евакуації мирних громадян". Але все це – лише ілюзія, яку намагається створити Москва. Адже насправді документ, який підготували росіяни, просякнутий традиційним для них цинізмом. Росія "пропонує" заборонити сторонам конфлікту використовувати цивільну інфраструктуру для розміщення військових об'єктів й не встановлювати їх у густонаселених районах".
Україна такого ніколи не робила. Натомість Росія безжально бомбить українські міста й завдає ударів по житлових кварталах і при цьому – прикривається потім мирними мешканцями. Сумнівно, що держава-агресорка раптом погодилася публічно визнати свої злочини. Отже, подавши таку резолюцію там переслідували аж ніяк не благі наміри.
Російську резолюцію розкритикувала американська пані посол Лінда Томас-Грінфілд. Вона наголосила, що цим документом Москва вкотре намагалась використати Радбез для "прикриття своїх жорстоких дій".
"Росія мала б нахабство висунути резолюцію з проханням до міжнародної спільноти вирішити людську кризу, яку сама ж Росія створила", – підкреслила вона.
Й наголосила, що Радбез ООН не братиме участь у підступній грі Росії. Адже у відповідному документі немає згадок про її роль як єдиної причини гуманітарної кризи в Україні.
"У війні в Україні винна тільки Росія",- заявила Лінда Томас-Грінфілд. - "Нещирі спроби Росії заперечувати правду про свої дії як і раніше зазнають невдачі".
Нагадаємо, Україна напередодні попросила Генасамблею ООН проголосувати за резолюцію щодо гуманітарних наслідків війни, яку підготувала міжрегіональна група з понад 20 держав. Цей документ навіть не пробували виносити на розгляд Радбезу, адже Росія як її постійний член має право на вето. Натомість Генасамблея свої рішення ухвалює простою більшістю.