Поліцейські встановлюють можливих свідків події та переглядають камери відеонагляду.

Правоохоронці підтвердили, що виявили біля квартири батьків дружини активіста Віталія Шабуніна дві гранати Ф-1.

Про це інформує прес-служба Національної поліції.

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«Сьогодні, 31 грудня, близько 11-ї години у поліцію надійшло повідомлення про те, що у Святошинському районі міста Києва в багатоповерховому житловому будинку на третьому поверсі біля вхідних дверей квартири, яка здається в оренду, виявлено дві скріплені скотчем гранати Ф-1. Власницею помешкання є матір дружини Віталія Шабуніна», – пишуть правоохоронці.

Зазначається, що поліцейські встановлюють можливих свідків та переглядають камери відеонагляду, які могли зафіксувати осіб, причетних до скоєння цього злочину.

«Зважаючи на ці події, Віталієві Шабуніну будуть запропоновані заходи безпеки. У випадку згоди – їх забезпечуватимуть поліцейські Києва», – йдеться у повідомленні.

Що відомо про подію

Вночі 30 грудня поліція повідомила, що знайшла під квартирою матері Шабуніна у Рівному саморобний вибуховий пристрій – двох гранат і чорної коробки. Активіст пов’язав інцидент зі своєю громадською діяльністю.

Прокуратура міста відкрила справу за статтями про погрози вбивством і хуліганства зі зброєю. При цьому правоохоронці стверджують, що у двох гранатах вибухової речовини не знайшли.

Вранці 31 грудня глава Центру протидії корупції заявив про ще одну знайдену гранату – біля квартири батьків його дружини. Усіх мешканців дому довелося евакуювати.

Раніше на Шабуніна вже вчиняли напади. У липні 2020 невідомі підпалили йому будинок. Батькам вдалося врятуватися. Ні виконавців, ні замовників правоохоронцям так й не вдалося встановити.

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Автор: Яна Ставська